Владимир Муханов покинул «Окжетпес»
Владимир Муханов покинул пост главного тренера «Окжетпеса», сообщает KazFootball.kz.
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Российский специалист отработал в кокшетауском клубе два с половиной сезона. При нем «Окжетпес» добился лучшего результата в истории чемпионатов Казахстана, заняв в прошлом сезоне пятое место в КПЛ.
В нынешнем сезоне «Окжетпес» после 12-ти туров идет восьмым, набрав 11 очков.
Несколькими днями ранее команду покинули директор Николай Панин и спортивный директор Рустам Раджабов.
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