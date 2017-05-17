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17 мая 2017, 18:45 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Владимир Муханов покинул «Окжетпес»

Владимир Муханов покинул пост главного тренера «Окжетпеса», сообщает KazFootball.kz.

Российский специалист отработал в кокшетауском клубе два с половиной сезона. Увеличить
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Российский специалист отработал в кокшетауском клубе два с половиной сезона. При нем «Окжетпес» добился лучшего результата в истории чемпионатов Казахстана, заняв в прошлом сезоне пятое место в КПЛ.

В нынешнем сезоне «Окжетпес» после 12-ти туров идет восьмым, набрав 11 очков.

Несколькими днями ранее команду покинули директор Николай Панин и спортивный директор Рустам Раджабов.

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