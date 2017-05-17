Дирк Кюйт объявил о завершении карьеры по окончании сезона
Нападающий «Фейеноорда» Дирк Кюйт объявил о завершении карьеры по окончании сезона, сообщает
пресс-служба голландского клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее сообщалось, что 36-летний футболист может продлить контракт с «Фейеноордом», который действует до лета, однако Кюйт принял решение повесить бутсы на гвоздь.
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