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17 мая 2017, 18:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дирк Кюйт объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Нападающий «Фейеноорда» Дирк Кюйт объявил о завершении карьеры по окончании сезона, сообщает пресс-служба голландского клуба.

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Ранее сообщалось, что 36-летний футболист может продлить контракт с «Фейеноордом», который действует до лета, однако Кюйт принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Фейеноорд
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