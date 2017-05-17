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17 мая 2017, 16:05 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

На финальный матч «Шахтер» — «Динамо» в Харькове продана 21 тысяча билетов

На финальный матч Кубка Украины «Шахтер» — «Динамо» продано 21 тысячу билетов, сообщает Sport Arena.

Очереди возле 38-тысячной арены сравнительно небольшие. Увеличить
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При этом у касс ОСК «Металлист продолжают стоять люди, но очереди уже сравнительно небольшие. Кроме того, небольшая часть билетов была распространена в обход касс по спортивным школам Харькова.

Вместимость арены составляет 38 633 человека.

Напомним, встреча состоится в Харькове на стадионе «Металлист». Начало — в 21.00.

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