На финальный матч «Шахтер» — «Динамо» в Харькове продана 21 тысяча билетов
На финальный матч Кубка Украины «Шахтер» — «Динамо» продано 21 тысячу билетов, сообщает Sport Arena.
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При этом у касс ОСК «Металлист продолжают стоять люди, но очереди уже сравнительно небольшие. Кроме того, небольшая часть билетов была распространена в обход касс по спортивным школам Харькова.
Вместимость арены составляет 38 633 человека.
Напомним, встреча состоится в Харькове на стадионе «Металлист». Начало — в 21.00.
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