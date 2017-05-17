Леверкузенский «Байер» продлил контракт с футболистом Хенрихсом до 2022 года
МОСКВА, 17 мая —
Р-Спорт. Леверкузенский «Байер» на официальном сайте объявил о продлении контракта с футболистом команды Бенджамином Хенрихсом.
Как сообщается, 20-летний защитник продлил соглашение с клубом еще на два года — до 30 июня 2022 года.
Хенрихс является воспитанником «Байера» и начал взрослую карьеру в леверкузенской команде в 2015 году. В нынешнем сезоне защитник провел 28 матчей в немецкой бундеслиге, в которых отметился двумя голевыми передачами.
Хенрихс в среду был включен в состав сборной Германии на матчи Кубка конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
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