Леверкузенский «Байер» продлил контракт с футболистом Хенрихсом до 2022 года

Как сообщается, 20-летний защитник продлил соглашение с клубом еще на два года — до 30 июня 2022 года.

Хенрихс является воспитанником «Байера» и начал взрослую карьеру в леверкузенской команде в 2015 году. В нынешнем сезоне защитник провел 28 матчей в немецкой бундеслиге, в которых отметился двумя голевыми передачами.