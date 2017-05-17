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17 мая 2017, 15:59 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Леверкузенский «Байер» продлил контракт с футболистом Хенрихсом до 2022 года

МОСКВА, 17 мая — Р-Спорт. Леверкузенский «Байер» на официальном сайте объявил о продлении контракта с футболистом команды Бенджамином Хенрихсом.

Как сообщается, 20-летний защитник продлил соглашение с клубом еще на два года — до 30 июня 2022 года.

Хенрихс является воспитанником «Байера» и начал взрослую карьеру в леверкузенской команде в 2015 году. В нынешнем сезоне защитник провел 28 матчей в немецкой бундеслиге, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Хенрихс в среду был включен в состав сборной Германии на матчи Кубка конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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