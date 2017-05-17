Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29773699/
17 мая 2017, 15:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Испанская федерация отменила дисквалификацию защитника «Реала» Начо

Защитник «Реала» Начо сможет помочь своей команде в перенесённом матче 21-го тура испанской Примеры с «Сельтой».

Встреча состоится 17 мая. Накануне сообщалось, что дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании оставил в силе дисквалификацию игрока.

27-летний футболист был дисквалифицирован на один матч Примеры после того, как получил пятую жёлтую карточку в сезоне в поединке 37-го тура с «Севильей» (4:1).

Руководство «Реала» обжаловало данное решение в комитете по конкуренции. В итоге, за несколько часов до матча дисквалификация была отменена. Об этом сообщает Marca.

Начало — 22:00 мск.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Эксперт: Бэйл хочет обдумать предложение МЮ, трансфер Хамеса — дело решенное

Эксперт: Бэйл хочет обдумать предложение МЮ, трансфер Хамеса — дело решенное

Известный эксперт Грэм Хантер, специализирующийся на испанском футболе, поделился инсайдами относительно возможного трансфера Гарета Бэйла в «МЮ», а также его партнера по «Реалу» Хамеса Родригеса.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото