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Чемпионат Турции, как и российское первенство, подходит к своему логическому завершению. Вот только в турецкой Суперлиге в отличие от нашей премьер-лиги, чемпион пока неизвестен.

При ближайшем рассмотрении чемпионат Турции оказался намного интереснее, чем можно было подумать. Поэтому мы решили познакомить наших читателей с интересными фактами об этом первенстве.

Факт № 1: «Башакшехир»

За первое место сражаются две команды. Первая, пока лидирующая, нам хорошо известна — «Бешикташ». О второй, отстающей от лидера всего на два очка, в России практически ничего не знают — «Башакшехир».

Эта команда, как и большинство сильнейших клубов Турции, базируется в крупнейшем городе страны — Стамбуле. Появилась она не так давно — в 1990 году. Сначала ей управлял стамбульский муниципалитет. Однако позже клуб перешел на баланс одного из районов города, получил свой почти 18-тясячный стадион и начал показывать отличные результаты. В 2014 году «Башакшехир» вернулся в Суперлигу и два года подряд занимал четвертое место.

Этой зимой в команду пришел звездный нападающий Эммануэль Адебайор, который в 9 матчах уже успел забить 6 голов, что сильно помогло его команде забраться так высоко. По стоимости футболистов «Башакшехир» занимает четвертую строчку в Турции, уступая лидеру более чем в два раза. Но это не мешает команде показывать отличный результат.

Факт № 2: бомбардиры

Если вопрос чемпионства остается открытым, то с лучшим бомбардиром чемпионата Турции практически все понятно. На первом месте с уверенным отрывом идет наш старый знакомый — бразильский нападающий Вагнер Лав. На его счету уже 21 забитый мяч. У ближайшего конкурента — лишь 18 голов. Вагнер выступает за команду «Аланьяспор», которая в отличие от своего лидера показывает достаточно посредственный футбол и плетется лишь на 11-м месте.

Один из конкурентов Вагнера в споре за звание самого результативного игрока — еще один наш знакомый Самюэль Это’О. 36-летний камерунец пока сумел отличиться 14 раз, что позволяет ему занимать четвертую строчку в списке бомбардиров. У его команды, «Антальяспора», дела обстоят чуть лучше, чем у клуба Лава — они идут на шестом месте, но все равно не попадают в еврокубки.

Есть в списке лучших бомбардиров и еще один интересный нам персонаж. Речь идет о бывшем нападающем московского «Спартака», дважды лучшем бомбардире чемпионата России бразильце Веллитоне. Столько, сколько он успел наколотить в этом сезоне, форвард не забивал уже семь долгих лет — 12 мячей за свой клуб «Кайзериспор» — шестое место в списке самых результативных игроков Турции. Вот только у клуба дела обстоят не лучшим образом — лишь 14-я строчка в шаге от вылета в низшую лигу.

Факт № 3: россияне

В турецкой лиге выступают сразу трое наших соотечественников — игроков, у которых есть российское гражданство.

Правда, легионером в нашем чемпионате не считался бы лишь один из троих игроков — Роман Нойштедтер. Его история, наверняка, всем известна: игра за «Шальке», получение российского гражданства к Евро-2016, окончание контракта и выбор в пользу турецкой лиги, где, видимо, больше платят. Сейчас Роман в основном сидит на лавке в «Фенербахче», что не мешает ему попадать в расширенный состав сборной России к Кубку Конфедераций.

Еще один обладатель российского гражданства — Александр Епуряну. Защитник, поигравший за «Москву», «Динамо», «Крылья Советов» и «Анжи», выступающий за сборную Молдавии, вот уже три года ведет вперед как раз «Башакшехир» — вполне успешно, как мы видим.

Третий «россиянин» — уроженец города Кемерово Андреас Бек. В какой-то момент ходили слухи, что его хотят вызвать в сборную России, но этого не произошло. А в 2009 году Андреас получил приглашение в сборную Германии и вышел на поле в официальном матче, до этого поиграв лишь в товарищеских встречах. Так сборная России потеряла отличного защитника (ну или второго Нойштедтера — сейчас уже и не узнать). Андреас в юном возрасте переехал с родителями в Германию, где выступал за сборные всех возрастов. В 2015 году Бек перешел из «Хоффенхайма» в «Бешикташ», теперь лидирующий в чемпионате Турции.

Еще один «россиянин» начинал сезон в составе «Трабзонспора», но зимой вынужден был отправиться в аренду в «Жилину». Речь идет о Рамиле Шейдаеве, бывшем нападающем «Зенита» и молодежной сборной России. Прошлым летом он принял гражданство Азербайджана и начал выступать за национальную команду этой страны.

Факт № 4: старые знакомые

Кроме перечисленных россиян и бомбардиров в чемпионате Турции играет огромное количество наших старых знакомых. Вполне возможно, что по этому показателю турецкое первенство и вовсе является лидером в Европе.

Здесь продолжили свою карьеру и Арас Озбилис, ушедший из московского «Спартака»; и Эммануэль Эменике, также игравший в составе нового чемпиона России; и Джанер Эркин, у которого не получилось заиграть в ЦСКА; и Дамме Н’Дойе, которого так не хватало долгое время московскому «Локомотиву».

Здесь нашли пристанище голкипер Карчемарскас, защитник Шарлес, экс-игрок «Рубина» Кисляк, гостивший в «Уфе» Марсиньо и покинувший «Кубань» украинский форвард Евгений Селезнев.

Факт № 5: Дик Адвокат

Список знакомых не ограничивается футболистами. Его можно продолжить и одним именем из тренерского состава турецкой Суперлиги. Речь идет о голландском наставнике Дике Адвокате.

Экс-тренер «Зенита», как и в России, в Турции работает в самом богатом клубе страны — в «Фенербахче». Вот только «Фенер» Дику сделать чемпионом не удалось — пока лишь третья строчка с возможностью опуститься на четвертое место. Как это часто бывало в его карьере, Дик еще до окончания неудачного для себя турнира успел найти новую работу: с июня он приступает к работе в сборной Голландии.

Факт № 6: деньги

Принято считать, что в России на футбол тратятся бешеные деньги, которые не приносят никакого результат. Что же тогда говорить о Турции, где футболистам платят зарплату выше, чем у нас, а за трансфер игроков отваливают совершенно нереальные деньги?

Результат? У турков он еще хуже. В отличие от России, занимающей в рейтинге УЕФА почетное шестое место (выше Португалии), Турция довольствуется лишь десятой строчкой — между Бельгией и Чехией.

Самый дорогой турецкий клуб — «Фенербахче». По оценкам экспертов в команде собраны футболисты на сумму более чем 137 миллионов евро. Для сравнения лидер чемпионата России по этому показателю — «Зенит», который сумел аккумулировать у себя футболистов лишь на 106 миллионов евро.

Состав лидера чемпионата, «Бешикташа», оценивается в 120 миллионов. У «Спартака» — лишь 93 миллиона. Что говорить, когда самая дешевая команда Турции, «Аданаспор», по общей стоимости футболистов может сравниться с «Оренбургом», занимающем по этому показателю в России 13-е место.

Факт № 7: возвращение легенды

Среди 18 клубов турецкой Суперлиги россияне не могут найти одного известного им названия — «Анкарагюджю». Команда долгое время испытывала кризис и в итоге вылетела в низшую лигу.

В следующем сезоне легендарный клуб возвращается в Суперлигу, заняв первое место в дивизионе классом ниже. Жаль, что в команде нет экс-тренера и игрока «Анжи» Роберто Карлоса, недолгое время работавшего в Турции. Кстати, в свое время «Анкарагюджю» возглавлял и еще один любимый нами человек — российский тренер Валерий Непомнящий.

Интересно, что из первой турецкой лиги вылетает команда, наделавшая много шума — «Эрджиесспор». Клуб, с которого по ходу чемпионата было снято 9 очков, вылетает с минусовым показателем — минус три очка. Разница забитых и пропущенных мячей — 21:112 — минус 91 гол.