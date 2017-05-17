5 легионеров, от которых мы ждем большего

Сергей ХИЖНИЧЕНКО

Казахстан, 25 лет

«Шахтер», нападающий

В чемпионате-2017: 6 матчей, 136 минут на поле, 1+0.

В Кубке-2016/17: 4 матча, 252 минуты на поле, 1+0.



Трансфер форварда национальной сборной Казахстана минувшей зимой произвел фурор. Говорят, останься Хижниченко в родном чемпионате, мог бы рассчитывать на зарплату в районе 20 тысяч долларов. В Солигорске, естественно, такие суммы и не снились, хотя, по неофициальной информации, оклад у Хижниченко один из самых больших в «Шахтер». Однако сам Сергей неоднократно повторял, что приехал в Беларусь не ради денег, а чтобы получить возможность перебраться в европейский чемпионат.



Несколько лет назад он уже предпринимал такую попытку, перебравшись в польскую «Корону» из Кельце, однако тот легионерский опыт получился неудачным: за два сезона Хижниченко провел 26 матчей в «экстраклясе» и забил только 1 гол. Для сравнения: за последующие два сезона в чемпионате Казахстана за «Актобе» и «Тобол» Хижниченко в сумме отличился 19 раз.



Пока не складывается к форварда и в «Шахтере». Хотя начиналось все неплохо. Казахстанец дебютировал за горняков в четвертьфинале Кубка с гомельским «Локомотивом» (3:0), а в ответном матче (2:1) вышел на замену в перерыве и на 57-й минуте реализовал пенальти. А в 1-м туре чемпионата также с 11-метрового отличился в поединке с «Городеей», который «Шахтер» выиграл в гостях 1:0.



Однако на этом все. Форвард так и не смог вытеснить из состава Януша и Лаптева — в чемпионате он хоть и провел шесть матчей, но играл в них в среднем чуть больше 20 минут. Голов больше не было, хотя моменты у Хижниченко имелись практически в каждой игре — реализация пока хромает на обе ноги. В общем, Европа от Сергея становится все дальше…



Гогита ГОГАТИШВИЛИ

Грузия, 27 лет

«Динамо», Минск, полузащитник

В чемпионате-2017: 2 матча, 51 минута на поле, 0+0.



Грузинский универсал — одна из фигур массовой трансферной экспансии минского «Динамо» нынешней зимой. Он пополнил клуб наряду с Лукичем, Галовичем, Лековичем, однако, в отличие от них, практически не играет. Экс-игрок армянского «Гандзасара» выходил только в двух матчах: на 5 минут в стартовой игре чемпионата с «Днепром» и на тайм в домашнем поединке с «Неманом». Отметим, что в обеих встречах динамовцы победили и не пропустили.



После трансфера грузина генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов пояснял: Гогатишвили должен заменить не согласившегося на финансовые условия Юрия Габовду за гораздо меньшую зарплату.



Главную причину, по которой Гогита пока не играет, озвучил на пресс-конференции после своего последнего матча у руля «Динамо» уже бывший главный тренер Сергей Боровский: «Нужно учитывать, как игрок вливается в коллектив. Большую роль играет то, что Гогита не знает русский язык. Из-за этого есть некоторое недопонимание на поле, и парень немного выпадает».



В общем, надеемся, что грузин нынче не только работает на тренировках, но и усердно штудирует учебники русского языка.



Яссе ТУОМИНЕН

Финляндия, 21 год

БАТЭ, нападающий

В чемпионате-2017: 1 матч, 17 минут на поле, 0+0.

В Кубке-2016/17: 2 матча, 77 минут на поле, 0+0.



У одного из двух первых финнов (у Сойри в Солигорске все в порядке) в чемпионате Беларуси причина небольшого наигрыша за БАТЭ — более чем объективная. Не успел Туоминен адаптироватья к нашему футболу, как получил травму — в Борисове нынешней весной в лазарете аврал, там побывали практически все футболисты основного состава. Яссе сломался в кубковом матче с брестским «Динамо» (0:2) после фола Алексея Легчилина и первое время передвигался на костылях.



До этого финн успел выйти в составе БАТЭ лишь трех матчах чемпионата и Кубка, наиграв всего 94 минуты. По ним оценивать футболиста мы, конечно, не будем. Будем лишь ждать возвращения: сможет ли Туоминен повторить прошлогоднюю результативность: в 27 матчах «вейккауслииги» за «Лахти» он отличился 10 раз.



Артем ЗАБУН

Молдова, 21 год

«Крумкачы», нападающий

В чемпионате-2017: 6 матчей, 205 минут на поле, 0+0.



Статистика нападающего молодежной сборной Молдовы в прошлом году впечатляет. Забун — воспитанник тираспольского «Шерифа», в академии которого учился с 12 лет. Однако затем главной команде он оказался не нужен и отправился по арендам. В прошлом сезоне за перволиговую «Викторию» он забил 21 гол в 12 матчах. На футболиста, который за несколько месяцев до этого хотел завершать игровую карьеру, обратили внимание в штабе «молодежки», а также агенты, предложившие парню перебраться в Беларусь. К тому же зимой парень дебютировал за национальную сборную Молдовы — раньше, чем за «молодежку».



Однако в «Крумкачах» у Забуна пока не получается ровным счетом ничего. Он выходил на поле в 6 матчах, в каждом из которых имел в своем распоряжении в среднем чуть более получаса, однако ни голом, ни результативными передачами отметиться пока не сумел. Форвард и сам не скрывает, что пока недоволен своей игрой.



Жереми МАЛЕРБ

Франция, 26 лет

«Динамо», Брест, вратарь

В чемпионате-2017: 8 матчей, 720 минут на поле, 12 пропущенных мячей, 1 «сухой» матч.

В Кубке-2016/17: 4 матча, 360 минут на поле, 3 пропущенных мяча, 2 «сухих» матча.



Присутствие французского вратаря брестского «Динамо» в этом списке — возможно, спорно, ведь сейчас в составе «бело-синих» он безальтернативный номер один. Однако игра Малерба вызывает немало вопросов. Порою действия голкипера выглядят не слишком уверенно. И уже неоднократно в среде болельщиков звучали призывы дать шанс молодым Кужалю и Хвину, пока сидящим в запасе.



С одной стороны он помог брестчанам пробиться в финал Кубка Беларуси, хотя попади в концовке ответного полуфинала игроки БАТЭ хотя бы раз в створ… В Кубке Малерб провел четыре матча, два из них «насухо», и пропустил только три мяча. Зато в чемпионате в пассиве француза 12 пропущенных голов в 8 матчах и только один «сухой» матч. Прямо скажем, негусто….