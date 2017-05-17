В ходе визита на стадионе «Шахтер» в г. Караганда Комиссией были произведены замеры ключевых показателей, оценивающих качество натурального газона.



По итогам исследований с применением специального оборудования получены неудовлетворительные результаты. Один из ключевых параметров — ровность поля, не соответствует стандартам. Данный фактор может стать одной из возможных причин получения травм футболистами. В основе поля — глиняный грунт, что является причиной плохих дренажных способностей футбольного покрытия. Также поле обильно покрыто проплешинами. На значительной площади газон очень слабый, либо отсутствует вовсе.



На основании выявленных нарушений, Комиссия по допуску полей приняла решение запретить проведение всех матчей под эгидой ПФЛК на стадионе «Шахтер» в г. Караганда до устранения выше обозначенных проблем.



Второй объект поездки Комиссии в регионе — стадион «Металлург» в г. Темиртау. Результаты исследований демонстрируют небольшие отклонения от стандартов эксплуатации полей с искусственным покрытием. Однако качество покрытия, смонтированного в 2013 году, на данный момент не испорчено и при условии дальнейшей правильной эксплуатации позволяет проводить матчи среди профессиональных клубов.



Таким образом, в Карагандинской области футбольные команды «Шахтер», «Шахтер-Булат» и «Шахтер М» могут проводить свои домашние матчи в Чемпионате, Кубке Казахстана и Первенствах на стадионе «Металлург» в Темиртау.