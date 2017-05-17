В Китае начали расследование по делу о нападении Халка на тренера соперника

Инцидент произошёл во время домашнего матча 8-го тура китайской Суперлиги с «Гуанчжоу Чжичэн» (3:0), состоявшегося 6 мая.

Ранее представитель китайской футбольной ассоциации сообщил, что во время перерыва действительно произошла ссора между сторонами, однако нет никаких доказательств, что Халк совершил дисциплинарный проступок. Несмотря на это, руководство лиги решило начать расследование. Об этом сообщает Sky Sports.