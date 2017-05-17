«Тоттенхэм» предложил Алвесу подписать двухлетний контракт

Руководство «шпор» хочет укрепить оборону и готово сделать ставку на 34-летнего бразильца, несмотря на то что это расходится с политикой привлечения молодых футболистов.

Сам Дани Алвес летом прошлого года признался, что хотел бы поиграть в Премьер-лиге. Yahoo Sports сообщает, что «Тоттенхэм» предложил защитнику подписать двухлетний контракт с возможностью продления ещё на год. Ожидается, что более детальные переговоры состоятся уже после финала Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» 3 июня сыграет с «Реалом».

Отметим, что контракт Дани Алвеса со «старой синьорой» действует до лета 2018 года, но в соглашении есть пункт, позволяющий продлить его ещё на сезон.