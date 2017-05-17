«Тоттенхэм» предложил Алвесу подписать двухлетний контракт
Защитник «Ювентуса» Дани Алвес может перейти в «Тоттенхэм Хотспур».
Руководство «шпор» хочет укрепить оборону и готово сделать ставку на 34-летнего бразильца, несмотря на то что это расходится с политикой привлечения молодых футболистов.
Сам Дани Алвес летом прошлого года признался, что хотел бы поиграть в
Отметим, что контракт Дани Алвеса со «старой синьорой» действует до лета 2018 года, но в соглашении есть пункт, позволяющий продлить его ещё на сезон.
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