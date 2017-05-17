Главный тренер «Шахтера» Фонсека: В финале Кубка Украины фаворита нет

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«По физическому состоянию в нашей команде никогда не было вопросов. Футболисты всегда находились на хорошем уровне, и у нас практически не было травм. В последние выходные ряд игроков имел возможность отдохнуть, так что физически коллектив чувствует себя хорошо», — отметил португальский специалист.

Говоря о сопернике, тренер горняков отметил: «Я всегда говорил, что “Динамо” ценится очень высоко. Понятно, что это не чемпионат, а совсем другое соревнование. Думаю, фаворита в финале кубка нет. Мы уважаем соперника и знаем, что будет непросто. “Шахтер” должен быть на высочайшем уровне, чтобы справиться с соперником, располагающим отличными качествами».

Говоря о том, что «горняки» не проигрывают «Динамо» в основное время уже 9 матчей подряд, португальский специалист отметил. «Эта статистика не имеет значения. Хотя бы потому, что впереди финал. Эти цифры совершенно ничего не значат для предстоящего матча».

А говоря о двух последних встречах с «Динамо», которые завершались со счетом 4:3 и 1:0 в пользу «Шахтера», заметил: «Я остался доволен обоими матчами. Они были совершенно разными, в том числе и по атмосфере, однако я остался удовлетворен отдачей игроков».

Рассуждая о том имеет ли значение то, что поединок пройдет в Харькове, Фонсека ответил: «Большого — нет, поскольку это финал. Тем не менее, конечно, очень хорошо, что мы будем ближе к своим болельщикам, которые будут поддерживать нас».

Как сообщал УНИАН, финальный матч Кубка Украины состоится в среду, 17 мая, на ОСК «Металлист» в Харькове. Игра начнется в 21.00.