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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29771451/
17 мая 2017, 12:58 | Футбол: Зарубежный | Вести.Ru

«Милан» выиграл борьбу за Кессие

Полузащитник «Аталанты» и сборной Кот д’Ивуара Франк Кессиэ согласился перейти в «Милан» по окончанию сезона. 20-летний африканец обойдется «россонери» в 28 миллионов евро.

Полузащитник <span class=error>Аталанты</span> и сборной Кот д'Ивуара Франк <span class=error>Кессиэ</span> согласился перейти в Милан по окончанию сезона. 20-летний африканец обойдется россонери в 28 миллионов евро. Увеличить
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На Кессие претендовали «Интер», «Рома» и несколько английских клубов, но Франк принял предложение «Милана». Контракт рассчитан на пять лет, Ивуариец будет получать два с половиной миллиона евро в год.

Франк Кессие стал открытием нынешнего сезона в Серии А. Новичок «Аталанты» прекрасно действовал на позиции опорного полузащитника, кроме того африканец забил шесть мячей.

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