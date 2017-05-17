«Милан» выиграл борьбу за Кессие
Полузащитник «Аталанты» и сборной Кот д’Ивуара Франк Кессиэ согласился перейти в «Милан» по окончанию сезона. 20-летний африканец обойдется «россонери» в 28 миллионов евро.
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На Кессие претендовали «Интер», «Рома» и несколько английских клубов, но Франк принял предложение «Милана». Контракт рассчитан на пять лет, Ивуариец будет получать два с половиной миллиона евро в год.
Франк Кессие стал открытием нынешнего сезона в Серии А. Новичок «Аталанты» прекрасно действовал на позиции опорного полузащитника, кроме того африканец забил шесть мячей.
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