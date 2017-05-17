Ван дер Вил стал жертвой мошенника в Турции, лишившись $ 4,5 млн

Летом 2016 года голландец перебрался в Суперлигу из «ПСЖ». В интервью телеканалу «Haber» футболист рассказал, что потерял $ 4,5 млн (около € 4 млн).

«Через месяц после приезда в Турцию я встретил бизнесмена Юмита Акбулута. Он сделал мне деловое предложение, и я доверился ему. Затем я передал ему $ 4,5 млн, чтобы запустить ряд компаний. Он хотел в течение четырёх месяцев заработать для нас деньги.

Через некоторое время я спросил его, что произошло с нашим делом? Он сказал: «Дайте мне $ 600 тыс. (около € 550 тыс.) и забудь о деньгах, потому что это Турция, и здесь невозможно начать бизнес. Он соврал. Это оказало влияние на меня и на мою карьеру, личную жизнь», — рассказал ван дер Вил.

Голландский защитник обратился за помощью к клубному адвокату в надежде, что он сможет принять меры против бывшего делового партнёра. Также ван дер Вил подал иск в суд по поводу мошенничества и угроз.