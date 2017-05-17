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17 мая 2017, 12:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетико» заинтересован в услугах нападающего «Малаги» Рамиреса

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заинтересован в услугах нападающего «Малаги» Сандро Рамиреса, сообщает Estadio Deportivo.

Несмотря на то что в Англии считают переход этого футболиста в «Эвертон» свершившимся фактом, мадридский клуб всё-таки не теряет надежды, что удастся приобрести игрока.

Футболист, сумма отступных за которого составляет € 6 млн, в текущем сезоне принял участие в 29 матчах чемпионата Испании, став автором 14 голов и 3 результативных передач. Контракт Рамиреса с «Малагой» действует до лета 2019 года.

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