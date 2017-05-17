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17 мая 2017, 12:13 | Футбол: Зарубежный | Вести.Ru

«Интер» хочет пригласить тренера «Монако»

Миланский «Интер» занят поисками нового главного тренера. Одним из кандидатов на должность, ставшую вакантную после отставке Стефано Пиоле должность является португальский специалист Леонарду Жардим.

Миланский <span class=error>Интер</span> занят поисками нового главного тренера. Одним из кандидатов на должность ставшую вакантную после отставке <span class=error>Стефано</span> <span class=error>Пиоле</span> должность является португальский специалист <span class=error>Леонарду</span> <span class=error>Жврдим</span>. Увеличить
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«Интер» сделал Леонарду Жардиму предложение возглавить команду летом 2017 года. Контракт португальца рассчитан на два года. Согласно договору годовая зарплата Жардима составит 5 миллионов евро.

В настоящее время Жардим тренирует «Монако». Под его руководством клуб из княжества дошел до полуфинала Лиги чемпионов и близок к выигрышу титула чемпиона Франции. 42-летний Леонарду Жардим связан с «Монако» контрактом до 2018 года.

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