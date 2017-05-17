Киевское «Динамо» верит в своих двух голкиперов

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Новый контракт Рудько рассчитан до лета 2019 года, а Коваля — до середины 2020-го, сообщает официальный сайт киевского клуба.

25-летний Артур Рудько является воспитанником «Динамо» и дебютировал за первую команду «бело-синих» в мае прошлого года.

После того, как в текущем сезоне Александр Шовковский завершил карьеру, Рудько стал основным голкипером «Динамо», сыграв 23 матча во всех турнирах и пропустив 24 гола.

24-летний Максим Коваль начинал карьеру в запорожском «Металлурге» и перешел в «Динамо» в 2010 году. С 2014-го по 2016-й Коваль на правах аренды выступал за ужгородскую «Говерлу» и датский «Оденсе».

После возвращения в «Динамо» Коваль провел 6 матчей за команду Сергея Реброва, пропустив 3 мяча.

Сегодня киевское «Динамо» сыграет в финальном матче Кубка Украины с донецким «Шахтером». Начало матча в 21:00.