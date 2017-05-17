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Командные показатели



Индекс Instat: 1. «Кайрат» — 254, 2. «Астана» — 231, 3. «Тобол» — 213.

Технико-тактические действия (ТТД): 1. «Кайрат» (827), 2. «Актобе» (788), 3. «Кайсар» (716).

Удары по воротам (в скобках — в створ): 1. «Кайрат» — 34 (13), 2. «Астана» — 24 (10), «Актобе» — 20 (6).

Владение мячом (в скобках — время): 1. «Ордабасы» (35:17), 2. «Кайрат» (34:29), 3. «Кайсар» (32:20).

Количество атак: 1. «Шахтер» — 111, 2. «Ордабасы» — 110, 3. «Кайрат» — 109.

Передачи (в скобках — точные): 1. «Кайрат» — 623 (550), 2. «Астана» — 576 (485), 3. «Кайсар» — 566 (458).

Единоборства (в скобках — удачные): 1. «Кайрат» — 178 (102), 2. «Астана» — 216 (121), 3. «Кайсар» — 189 (101).

Отборы мяча: 1. «Иртыш» — 27, 2. «Тобол» — 27, 3. «Кайрат» — 26.



Индивидуальные показатели



Индекс Instat: 1. Андрей Аршавин («Кайрат») — 373, 2. Исаэль Барбоза («Кайрат») — 346, 3. Сергей Струков («Окжетпес») — 321.

Индекс Instat (вратари): 1. Александр Мокин («Астана») — 242, 2. Ярослав Багинский («Шахер») — 227, 3. Владимир Плотников («Кайрат») — 218.

Технико-тактические действия: 1. Игорь Шитов («Астана») — 119, 2. Михаил Бакаев («Кайрат») — 110, 3. Георгий Жуков («Кайрат») — 108.

Удары по воротам (в скобках — в створ): 1. Андрей Аршавин («Кайрат») — 7 (4), 2. Бауыржан Турысбек («Кайрат») — 4 (3), 3. Роман Муртазаев («Астана») — 3 (3).

Фолы допущенные: 1. Валерий Коробкин («Кайсар») — 5, 2. Йован Джокич («Атырау») — 4, 3. Предраг Говедарица («Акжайык») — 4.

Фолы на игроке: 1. Карлос Фонсека («Иртыш») — 6, 2. Уча Лобжанидзе («Атырау») — 4, 3. Азат Нургалиев («Ордабасы») — 4.

Выигранные единоборства: 1. Игорь Шитов («Астана») — 19, 2. Стефан Живкович («Иртыш») — 18, 3. Андрей Аршавин («Кайрат») — 16.

Дриблинг: 1. Игорь Шитов («Астана») — 7, 2. Карлос Фонсека («Иртыш») — 6, 3. Еркебулан Сейдахмет («Тараз») — 5.