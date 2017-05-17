Матч «Шахтер» — «Динамо» посетят скауты трех клубов английской Премьер-лиги
На сегодняшнем финальном матче Кубка Украины «Шахтер» — «Динамо» в Харькове планирует высадиться внушительный десант представителей клубов английской
Премьер-лиги, сообщает zbirna.com.
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Ожидается, что битву «Шахтер» — «Динамо» посетят работники сразу трех клубов самой богатой футбольной лиги мира — «Эвертона», «Сток Сити» и «Тоттенхэма».
За кем именно приедут наблюдать скауты — неизвестно.
Финальный матч Кубка Украины состоится сегодня в Харькове. Начало в 21:00.
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