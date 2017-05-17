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17 мая 2017, 11:42 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Матч «Шахтер» — «Динамо» посетят скауты трех клубов английской Премьер-лиги

На сегодняшнем финальном матче Кубка Украины «Шахтер» — «Динамо» в Харькове планирует высадиться внушительный десант представителей клубов английской Премьер-лиги, сообщает zbirna.com.

Представители самой богатой лиги мира приедут в Харьков на украинское <span class=error>Классико</span>. Увеличить
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Ожидается, что битву «Шахтер» — «Динамо» посетят работники сразу трех клубов самой богатой футбольной лиги мира — «Эвертона», «Сток Сити» и «Тоттенхэма».

За кем именно приедут наблюдать скауты — неизвестно.

Финальный матч Кубка Украины состоится сегодня в Харькове. Начало в 21:00.

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