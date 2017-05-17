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17 мая 2017, 11:39 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Эксперт: Бэйл хочет обдумать предложение МЮ, трансфер Хамеса — дело решенное

Известный эксперт Грэм Хантер, специализирующийся на испанском футболе, поделился инсайдами относительно возможного трансфера Гарета Бэйла в «МЮ», а также его партнера по «Реалу» Хамеса Родригеса.

Известный эксперт <span class=error>Грэм</span> <span class=error>Хантер</span> специализирующийся на испанском футболе поделился <span class=error>инсайдами</span> относительно возможного трансфера <span class=error>Гарета</span> <span class=error>Бэйла</span> в МЮ а также его партнера по Реалу <span class=error>Хамеса</span> Родригеса. Увеличить
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По словам Хантера, у «красных дьяволов» больше шансов подписать контракт с игроком сборной Уэльса, чем с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.

«По моей информации, Бэйл обдумывает предложения от других клубов. Его переход в “Манчестер Юнайтед” более реален, чем трансфер того же Антуана Гризманна из “Атлетико”. В этом вопросе все зависит от самого Бэйла. Если он захочет, то покинет “Реал”. Ему нужно лишь сообщить об этом руководству», — сообщил Хантер.

«А вот переход все того же Гризманна в другой клуб маловероятен. — говорит эксперт. — Почему? Потому что в “Атлетико” сложилась очень непростая ситуация. Они не могут найти ему замену. К тому же, клуб переезжает на новый стадион. Им очень важно сохранить француза в своих рядах,» — рассказал Грэм.

«Вероятно, Бэйл хочет завершить выступления за «Реал» победой в Лиге чемпионов в Кардиффе. Посмотрим, как сложится ситуация после финала с «Ювентусом», — сказал эксперт.

«Что касается Хамеса Родригеса, то здесь все ясно — “Реал” собирается его продать. Однако, клуб не может договориться с “Манчестер Юнайтед”. Испанцы хотят получить большую сумму за своего игрока. Очевидно, команде Жозе Моуринью нужна такая звезда, как этот парень. Все идет к тому, что Хамес переедет на “Олд Траффорд”. Уверен, его трансфер состоится в ближайшее время. Это дело решенное», — заявил журналист.

Ранее сообщалось, что о трансфере колумбийца в «МЮ» будет объявлено 21 мая.

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