«Ювентус» отменил празднование чемпионства из-за поражения от «Ромы»

Победа над римлянами гарантировала «старой синьоре» титул и отрыв в 7 очков, но этого не произошло.

La Stampa сообщает, что после матча 37-го тура с «Кротоне», который состоится 21 мая, в Турине планировали устроить концерт, а также проехаться по улицам города на автобусе с открытым верхом.

Если в ближайшем туре «Ювентус» оформит чемпионство, празднование, скорее всего, состоится уже после финала Лиги чемпионов. 3 июня «старая синьора» в Кардиффе сыграет с «Реалом».

Напомним, что 17 мая состоится финал Кубка Италии «Ювентус» — «Лацио». Начало — 22:00 мск.