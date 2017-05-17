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17 мая 2017, 11:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» отменил празднование чемпионства из-за поражения от «Ромы»

Поражение от «Ромы» в матче 36-го тура чемпионата Италии (1:3) вынудило руководство «Ювентуса» отменить празднование чемпионства.

Победа над римлянами гарантировала «старой синьоре» титул и отрыв в 7 очков, но этого не произошло.

La Stampa сообщает, что после матча 37-го тура с «Кротоне», который состоится 21 мая, в Турине планировали устроить концерт, а также проехаться по улицам города на автобусе с открытым верхом.

Если в ближайшем туре «Ювентус» оформит чемпионство, празднование, скорее всего, состоится уже после финала Лиги чемпионов. 3 июня «старая синьора» в Кардиффе сыграет с «Реалом».

Напомним, что 17 мая состоится финал Кубка Италии «Ювентус» — «Лацио». Начало — 22:00 мск.

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