Вячеслав Глеб: Игроки с пониманием относятся к тому, что сначала нужно погасить долги перед спонсорами

Поначалу было тяжело в связи с событиями, которые произошли перед стартом чемпионата. Но игроки относятся с пониманием к тому, что сначала надо погасить долги перед спонсорами, а не футболистами. Думаю, все будет нормально. Главное — дело сдвинулось.