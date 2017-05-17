Вячеслав Глеб: Игроки с пониманием относятся к тому, что сначала нужно погасить долги перед спонсорами
Нападающий «Крумкачоў» Вячеслав Глеб в эфире «Беларусь 5» рассказал, что футболисты команды нормально относятся к задолженностям по зарплате.
Поначалу было тяжело в связи с событиями, которые произошли перед стартом чемпионата. Но игроки относятся с пониманием к тому, что сначала надо погасить долги перед спонсорами, а не футболистами. Думаю, все будет нормально. Главное — дело сдвинулось.
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