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17 мая 2017, 11:22 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Вячеслав Глеб: Игроки с пониманием относятся к тому, что сначала нужно погасить долги перед спонсорами

Нападающий «Крумкачоў» Вячеслав Глеб в эфире «Беларусь 5» рассказал, что футболисты команды нормально относятся к задолженностям по зарплате.

Поначалу было тяжело в связи с событиями, которые произошли перед стартом чемпионата. Но игроки относятся с пониманием к тому, что сначала надо погасить долги перед спонсорами, а не футболистами. Думаю, все будет нормально. Главное — дело сдвинулось.

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