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17 мая 2017, 11:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Marca: Игроки «Барселоны» хотят видеть у руля команды Вальверде

Многие футболисты «Барселоны» хотели бы видеть на посту главного тренера команды наставника «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде, сообщает Marca.

Многие футболисты Барселоны хотели бы видеть на посту главного тренера команды наставника Атлетика из Бильбао <span class=error>Эрнесто</span> <span class=error>Вальверде</span> сообщает Marca. Увеличить
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Согласно информации источника, в команде нет ни одного игрока, который был бы против назначения этого специалиста. Некоторые из них восприняли новость о возможной работе Вальверде у руля сине-гранатовых с большим энтузиазмом.

Руководство клуба в свою очередь сообщало, что информация относительно нового тренера команды появится не ранее 29 мая. То есть спустя два дня после финала Кубка Испании, в котором «Барселона» встретится с «Алавесом».

Также сообщается, что каталонский клуб де-факто уже давно ведёт переговоры с Вальверде, рассматривая его в качестве главного кандидата на пост наставника команды.

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