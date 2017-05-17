Marca: Игроки «Барселоны» хотят видеть у руля команды Вальверде

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Согласно информации источника, в команде нет ни одного игрока, который был бы против назначения этого специалиста. Некоторые из них восприняли новость о возможной работе Вальверде у руля сине-гранатовых с большим энтузиазмом.

Руководство клуба в свою очередь сообщало, что информация относительно нового тренера команды появится не ранее 29 мая. То есть спустя два дня после финала Кубка Испании, в котором «Барселона» встретится с «Алавесом».