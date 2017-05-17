Marca: Игроки «Барселоны» хотят видеть у руля команды Вальверде
Многие футболисты «Барселоны» хотели бы видеть на посту главного тренера команды наставника «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде, сообщает Marca.
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Видимо, что-то случилось...
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Согласно информации источника, в команде нет ни одного игрока, который был бы против назначения этого специалиста. Некоторые из них восприняли новость о возможной работе Вальверде у руля
Руководство клуба в свою очередь сообщало, что информация относительно нового тренера команды появится не ранее 29 мая. То есть спустя два дня после финала Кубка Испании, в котором «Барселона» встретится с «Алавесом».
Также сообщается, что каталонский клуб
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