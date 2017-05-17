Шандор Варга: Зачем Каррере уходить в «Челси»?
Известный агент — о Леониде Слуцком и «Уотфорде», Массимо Каррере и «Челси», Паулу Соузе и «Зените», а также о Мусе и ЦСКА, Промесе и Англии.
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У ЧЕРЧЕСОВА ПОЛУЧИЛОСЬ В ЕВРОПЕ, ПОЧЕМУ БЫ СЛУЦКОМУ НЕ ПОПРОБОВАТЬ?
— Слуцкий и «Уотфорд» — это реально?
— Да, вполне возможно. Но сейчас не могу много об этом говорить. Просто в последнее время я не общался с людьми из Англии. В прессе пишут о Слуцком и «Уотфорде», но такие сообщения не всегда соответствует действительности. Пока точной информации у меня нет. В любом случае, не удивлюсь, если Леонид возглавит английскую команду, желаю ему успеха.
— А нужно ли Слуцкому идти в «Уотфорд»? Он привык работать в ЦСКА, где очень взвешенно относятся к решениям по тренеру. А в этом английском клубе наставников меняют, как перчатки…
— В «Уотфорде» работать, конечно, непросто. Там с тренерами расстаются довольно легко. Справится ли с таким давлением Слуцкий? Это покажет только время. Но ведь Станислав Черчесов поехал в Европу и добился результата. Почему бы и Слуцкому не сделать такой выбор для себя, если он психологически к этому готов?
— В Англии принято играть на атаку. Слуцкому придется менять свою тренерскую философию?
— Сложно сказать. Наверное, он не теряет времени зря, учится.
МАССИМО БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ СТАНОВИТЬСЯ ВТОРЫМ ТРЕНЕРОМ.
— Сейчас в Англии действительно заговорили о том, что Массимо Каррера может стать помощником Антонио Конте в «Челси»?
— Конечно, Конте знает, кто такой Каррера. Они работали вместе. Но Массимо уже больше нельзя становиться вторым тренером. Я не знаком с Каррерой, но думаю, он совершит большую глупость, если пойдет работать помощником к Конте или даже к Моуринью.
Он останется сейчас в «Спартаке», попробует проявить себя в Лиге чемпионов. У московского клуба разыгрались аппетиты. Руководство потратило уже много денег, команда впервые за 16 лет стала чемпионом. Теперь, считаю, вновь последуют серьезные траты. Почему бы «Спартаку» опять громко не заявить о себе в Европе. Помню, как
— «Спартак» может усилиться летом
— Я пока об этом не слышал, не могу подтвердить или опровергнуть.
ЧТОБЫ УЕХАТЬ В АНГЛИЮ, ПРОМЕСУ НУЖНО ПРОЯВИТЬ СЕБЯ В ЛЧ.
— А в Англии теперь повысился интерес к футболистам «Спартака»?
— Даже к Промесу?
— Понимаете, выиграть чемпионат России недостаточно, чтобы заинтересовать английские клубы. Вот хорошо выступить в сборной на крупном турнире или проявить себя в Лиге чемпионов или в Лиге Европы — другое дело. Если «Спартак» успешно сыграет в ЛЧ, тогда можно уже говорить о
— Сколько процентов дадите, что летом ЦСКА арендует у «Лестера» Мусу?
— Проценты считать не берусь. Но я с ним разговаривал. И он говорил, что готов вернуться в Россию. Так что не удивлюсь, если мы вновь увидим Мусу — в ЦСКА или в другом российском клубе.
— Даже так?
— Да. Ему комфортно в России.
— А почему у него не получилось в Англии?
— Так у всей команды не получилось.
ПРЕДЛАГАЛ «РУБИНУ» СЕМАКА, СОУЗА ГОТОВ ПОЕХАТЬ В «ЗЕНИТ».
— Правда, что вы представляете интересы главного тренера «Рубина» Хави Грасии?
— Это абсолютно не так. Грасия — единственный тренер, с кем я не разговаривал по поводу «Рубина». Я действительно одно время близко общался с руководством казанского клуба, проделывал определенную работу. На пост наставника «Рубина» претендовало 8 специалистов, но с Грасией я не общался.
— А кто входил в список кандидатов?
— Например, Георге Хаджи, Паула Соуза, Сергей Семак, Виктор Гончаренко. Я настаивал на другом кандидате, но, к сожалению, выбор был сделан в пользу испанца….
— Необъяснимый для вас выбор?
Про трансферы казанского клуба мне сложно рассуждать. Взять стольких футболистов и попробовать интегрировать их в команду — мне это не совсем понятно.
— На чьей кандидатуре настаивали вы?
— Моя кандидат номер один — Семак. Сергей не чужой человек для «Рубина». Он летом с семьей едет отдыхать не на Канары, а именно в Казань. Показательный момент. Для него очень дорог этот клуб и этот город. Хави Грасия, когда покинет «Рубин», забудет про Казань — он иностранец, а Семак все будет пропускать через себя. Да, в его назначении был бы определенный риск. Но его можно понять. Семак бы выкладывался по полной.
— Вы упомянули Паулу Соузу. Правда, что летом он может возглавить «Зенит»?
— Интерес к нему со стороны «Зенита» был еще до назначения Луческу. Паулу — очень легок на подъем, он быстро адаптируется к новым условиям. Он уже поработал в нескольких клубах, становился чемпионом Израиля, Швейцарии, сейчас трудится в «Фиорентине». В общем, достойный кандидат.
— «Зенит» ведет с ним переговоры?
— Могу сказать, что Паулу готов рассматривать предложения, в том числе и из России. Я с ним недавно разговаривал.
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