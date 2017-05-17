Шандор Варга: Зачем Каррере уходить в «Челси»?

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У ЧЕРЧЕСОВА ПОЛУЧИЛОСЬ В ЕВРОПЕ, ПОЧЕМУ БЫ СЛУЦКОМУ НЕ ПОПРОБОВАТЬ?

— Слуцкий и «Уотфорд» — это реально?

— Да, вполне возможно. Но сейчас не могу много об этом говорить. Просто в последнее время я не общался с людьми из Англии. В прессе пишут о Слуцком и «Уотфорде», но такие сообщения не всегда соответствует действительности. Пока точной информации у меня нет. В любом случае, не удивлюсь, если Леонид возглавит английскую команду, желаю ему успеха.

— А нужно ли Слуцкому идти в «Уотфорд»? Он привык работать в ЦСКА, где очень взвешенно относятся к решениям по тренеру. А в этом английском клубе наставников меняют, как перчатки…

— В «Уотфорде» работать, конечно, непросто. Там с тренерами расстаются довольно легко. Справится ли с таким давлением Слуцкий? Это покажет только время. Но ведь Станислав Черчесов поехал в Европу и добился результата. Почему бы и Слуцкому не сделать такой выбор для себя, если он психологически к этому готов?

— В Англии принято играть на атаку. Слуцкому придется менять свою тренерскую философию?

— Сложно сказать. Наверное, он не теряет времени зря, учится. Где-то меняет свою философию. В Англии нужно играть в совершенно другой футбол, чем в России. Так что ему придется пересмотреть некоторые свои взгляды.

МАССИМО БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ СТАНОВИТЬСЯ ВТОРЫМ ТРЕНЕРОМ.

— Сейчас в Англии действительно заговорили о том, что Массимо Каррера может стать помощником Антонио Конте в «Челси»?

— Конечно, Конте знает, кто такой Каррера. Они работали вместе. Но Массимо уже больше нельзя становиться вторым тренером. Я не знаком с Каррерой, но думаю, он совершит большую глупость, если пойдет работать помощником к Конте или даже к Моуринью.

Он останется сейчас в «Спартаке», попробует проявить себя в Лиге чемпионов. У московского клуба разыгрались аппетиты. Руководство потратило уже много денег, команда впервые за 16 лет стала чемпионом. Теперь, считаю, вновь последуют серьезные траты. Почему бы «Спартаку» опять громко не заявить о себе в Европе. Помню, как красно-белые побеждали «Арсенал» — 4:1. Так что зачем Каррере куда-то уходить — даже в «Челси»?

— «Спартак» может усилиться летом кем-то из игроков АПЛ?

— Я пока об этом не слышал, не могу подтвердить или опровергнуть.

ЧТОБЫ УЕХАТЬ В АНГЛИЮ, ПРОМЕСУ НУЖНО ПРОЯВИТЬ СЕБЯ В ЛЧ.

— А в Англии теперь повысился интерес к футболистам «Спартака»?

Цитата — Скорее, к футболистам «Спартака» стали присматриваться. Но сильного интереса к российскому чемпионату и его игрокам, к сожалению, нет.

— Даже к Промесу?

— Понимаете, выиграть чемпионат России недостаточно, чтобы заинтересовать английские клубы. Вот хорошо выступить в сборной на крупном турнире или проявить себя в Лиге чемпионов или в Лиге Европы — другое дело. Если «Спартак» успешно сыграет в ЛЧ, тогда можно уже говорить о чем-то конкретном применительно в том числе и к Промесу. Пока Квинси в Англии никого не заинтересовал.

— Сколько процентов дадите, что летом ЦСКА арендует у «Лестера» Мусу?

— Проценты считать не берусь. Но я с ним разговаривал. И он говорил, что готов вернуться в Россию. Так что не удивлюсь, если мы вновь увидим Мусу — в ЦСКА или в другом российском клубе.

— Даже так?

— Да. Ему комфортно в России.

— А почему у него не получилось в Англии?

— Так у всей команды не получилось.

ПРЕДЛАГАЛ «РУБИНУ» СЕМАКА, СОУЗА ГОТОВ ПОЕХАТЬ В «ЗЕНИТ».

— Правда, что вы представляете интересы главного тренера «Рубина» Хави Грасии?

— Это абсолютно не так. Грасия — единственный тренер, с кем я не разговаривал по поводу «Рубина». Я действительно одно время близко общался с руководством казанского клуба, проделывал определенную работу. На пост наставника «Рубина» претендовало 8 специалистов, но с Грасией я не общался.

— А кто входил в список кандидатов?

— Например, Георге Хаджи, Паула Соуза, Сергей Семак, Виктор Гончаренко. Я настаивал на другом кандидате, но, к сожалению, выбор был сделан в пользу испанца….

— Необъяснимый для вас выбор?

Цитата — Про Грасию я вообще пока не готов ничего сказать. Его высшее достижение — восьмое место в чемпионате Испании. А так, до «Рубина» он уже сменил 9 маленьких клубов…

Про трансферы казанского клуба мне сложно рассуждать. Взять стольких футболистов и попробовать интегрировать их в команду — мне это не совсем понятно.

— На чьей кандидатуре настаивали вы?

— Моя кандидат номер один — Семак. Сергей не чужой человек для «Рубина». Он летом с семьей едет отдыхать не на Канары, а именно в Казань. Показательный момент. Для него очень дорог этот клуб и этот город. Хави Грасия, когда покинет «Рубин», забудет про Казань — он иностранец, а Семак все будет пропускать через себя. Да, в его назначении был бы определенный риск. Но его можно понять. Семак бы выкладывался по полной.

— Вы упомянули Паулу Соузу. Правда, что летом он может возглавить «Зенит»?

— Интерес к нему со стороны «Зенита» был еще до назначения Луческу. Паулу — очень легок на подъем, он быстро адаптируется к новым условиям. Он уже поработал в нескольких клубах, становился чемпионом Израиля, Швейцарии, сейчас трудится в «Фиорентине». В общем, достойный кандидат.

— «Зенит» ведет с ним переговоры?

— Могу сказать, что Паулу готов рассматривать предложения, в том числе и из России. Я с ним недавно разговаривал.