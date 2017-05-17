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17 мая 2017, 10:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» готов купить Жерома Боатенга за € 40 млн в качестве замены Пепе

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан проявляет интерес к защитнику мюнхенской «Баварии» Жерому Боатенгу, сообщает Kicker.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан проявляет интерес к защитнику мюнхенской Баварии Жерому Боатенгу сообщает Kicker. Увеличить
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Согласно информации источника, футболист сборной Германии рассматривается в качестве замены защитнику Пепе, который близок к уходу из «Королевского клуба». За Боатенга испанский гранд готов предложить € 40 млн.

Ранее сообщалось, что Боатенг недоволен своим положением в «Баварии» и намерен обсудить свои перспективы с главным тренером команды Карло Анчелотти. В нынешнем сезоне Боатенг, в услугах которого заинтересована и «Рома», сыграл в Бундеслиге всего 12 матчей, однако у него были травмы. Игрок отметился одной голевой передачей.

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