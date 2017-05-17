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17 мая 2017, 10:12 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: ФК «Днепр» в следующем сезоне будет играть во второй лиге чемпионата Украины

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Днепр» из Днепропетровска начнет следующий сезон во второй лиге чемпионата Украины. Об этом сообщает украинский портал Dynamomania.

<em>МОСКВА 17 мая. /ТАСС/. </em>Футбольный клуб Днепр из Днепропетровска начнет следующий сезон во второй лиге чемпионата Украины. Об этом сообщает украинский портал Dynamomania. Увеличить
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По данным источника, исполнительный директор «Днепра» Андрей Русол сообщил команде на недавнем собрании, что в следующем сезоне новый футбольный клуб, основанный на базе «Днепра», стартует во второй лиге (третьем по силе дивизионе в украинском футболе). У новой команды уже есть сформированный бюджет, а всем игрокам будут предложены такие же условия, как и в премьер-лиге. Перед клубом будет поставлена задача подняться в первую лигу за один сезон.

В текущем сезоне чемпионата украинской премьер-лиги «Днепр» по итогам основного турнира занял предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице, попав в группу вылета, где за три тура до окончания турнира отстает от спасительного 10-го места на пять очков.

«Днепр» в текущем сезоне из-за долгов был лишен 15 очков в чемпионате страны решениями дисциплинарных комитетов Международной федерации футбола (ФИФА) и Федерации футбола Украины (ФФУ).

В сезоне-2015/16 «Днепр» завоевал бронзовые медали чемпионата Украины. А годом ранее клуб дошел до финала Лиги Европы, где уступил испанской «Севилье».

«Днепр» был основан в 1918 году. За свою историю клуб по два раза выигрывал золотые, серебряные и бронзовые медали чемпионата СССР, становился обладателем кубка СССР. «Днепр» является семикратным бронзовым призером чемпионата Украины, два раза клуб выигрывал серебро чемпионата.

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