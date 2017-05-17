СМИ: ФК «Днепр» в следующем сезоне будет играть во второй лиге чемпионата Украины
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Днепр» из Днепропетровска начнет следующий сезон во второй лиге чемпионата Украины. Об этом сообщает украинский портал Dynamomania.
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По данным источника, исполнительный директор «Днепра» Андрей Русол сообщил команде на недавнем собрании, что в следующем сезоне новый футбольный клуб, основанный на базе «Днепра», стартует во второй лиге (третьем по силе дивизионе в украинском футболе). У новой команды уже есть сформированный бюджет, а всем игрокам будут предложены такие же условия, как и в
В текущем сезоне чемпионата украинской
«Днепр» в текущем сезоне
В сезоне-2015/16 «Днепр» завоевал бронзовые медали чемпионата Украины. А годом ранее клуб дошел до финала Лиги Европы, где уступил испанской «Севилье».
«Днепр» был основан в 1918 году. За свою историю клуб по два раза выигрывал золотые, серебряные и бронзовые медали чемпионата СССР, становился обладателем кубка СССР. «Днепр» является семикратным бронзовым призером чемпионата Украины, два раза клуб выигрывал серебро чемпионата.
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