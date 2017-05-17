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17 мая 2017, 9:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Астана» одержала 10-ю домашнюю победу над «Иртышом»

В рамках 12-го тура Премьер-Лиги «Астана» у себя на поле одержала победу над «Иртышом». И эта «виктория» оказалась 10-й в истории столичного клуба, одержанной на своем поле над павлодарцами.

В рамках 12-го тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> <span class=error>Астана</span> у себя на поле одержала победу над <span class=error>Иртышом</span>. И эта виктория оказалась 10-й в истории столичного клуба одержанной на своем поле над <span class=error>павлодарцами</span>. Увеличить
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Всего же «Астана» и «Иртыш» в столице Казахстана сыграли 14 игр в рамках Премьер-Лиги и 2 в Кубке. Из этих 16 матчей, в 10 случаях победа досталась хозяевам, 4 раза матч завершался вничью и лишь 2 раза победа уезжала в Павлодар. Разница мячей 37−16.

Самой крупной победой завершился матч 2011 года, когда астанчане обыграли «Иртыш» со счетом 5:1. Автором дубля стал Драган Богавац, еще по одному мячу забили Танат Нусербаев, Игорь Бугаев и выступающий в сезоне 2017 года в стане павлодарцев Нурбол Жумаскалиев.

Самым же результативными матчами стали игры в 2014 и 2016 годах. В прошлом году «Астана» в ответном матче полуфинала Кубка выиграла со счетом 5:3, дублем отметился Джуниор Кабананга, а также забивали Джордже Деспотович, Сергей Малый и Рохер Каньяс. А 2 года назад «Астана» под руководством Григория Бабаяна одержала победу с аналогичным счетом. И вновь в том матче был оформлен дубль, автором его стал португалец Сисеро, еще по одному голу забил Фокси Кетевоама, Дамир Кояшевич и Бауржан Джолчиев.

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