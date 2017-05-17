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17 мая 2017, 0:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Голы Жезуса, Де Брёйне и Туре помогли «Манчестер Сити» победить «Вест Бромвич»

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Бромвич Альбион» в перенесённом матче 34-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Манчестер Сити одержал победу над <span class=error>Вест</span> <span class=error>Бромвич</span> <span class=error>Альбион</span> в перенесённом матче 34-го тура чемпионата Англии. Увеличить
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Голами в составе «горожан» отметились нападающий Габриэл Жезус, а также полузащитники Кевин Де Брёйне и Яя Туре. За «дроздов» мяч престижа на 87-й минуте забил Хал Робсон-Кану.

«Манчестер Сити» набрал 75 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Вест Бромвич» (45) идёт девятым.

16.05.2017 22:00 основной раунд: 34-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 3:1 Вест Бромвич Альбион
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Тони Пулис
Голы
27′ Габриэл Жезус (К. Де Брейне) 33
29′ Кевин Де Брейне (Габриэл Жезус) 17
57′ Яя Туре (С. Агуэро) 42
4 Хэл Робсон-Кану (А. Ньом) 87′
Составы
Вилли Кабальеро 13
Александр Коларов 11
Николас Отаменди 30
Кевин Де Брейне 17
Фернанду Луиз Роса Фернандинью 25
Серхио Агуэро 10
70′ Лерой Сане 19
Габриэл Жезус 33
77′ Венсан Компани 4
Джон Стоунс 24
62′ Давид Сильва 21
Пабло Сабалета 5
81′ Яя Туре 42
Фернанду Режес 6
1 Бен Фостер
2 Аллан Ньом
6 Джонатан Эванс
25 Крейг Доусон 52′
5 Клаудио Якоб
11 Крис Брант
22 Насер Шадли 51′
24 Даррен Флетчер
12 Марк Уилсон 52′
14 Джеймс Макклин
8 Джейк Ливермор 65′
7 Джеймс Моррисон
9 Хосе Саломон Рондон 71′
4 Хэл Робсон-Кану
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 5
10 Удары в створ 2
7 Угловые 1
8 Фолы 11
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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