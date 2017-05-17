Голы Жезуса, Де Брёйне и Туре помогли «Манчестер Сити» победить «Вест Бромвич»
«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Бромвич Альбион» в перенесённом матче 34-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
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Голами в составе «горожан» отметились нападающий Габриэл Жезус, а также полузащитники Кевин Де Брёйне и Яя Туре. За «дроздов» мяч престижа на 87-й минуте забил Хал
«Манчестер Сити» набрал 75 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Вест Бромвич» (45) идёт девятым.
|16.05.2017 22:00
|основной раунд: 34-й тур
|Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
|Манчестер Сити
|3:1
|Вест Бромвич Альбион
|Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
|Хосеп Гвардьола
|Тони Пулис
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|5
|10
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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