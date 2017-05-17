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17 мая 2017, 0:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Александр Алиев забил 4 гола в матче киевской суперлиги

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев оформил покер за «Катандзаро» в матче 6-го тура киевской суперлиги с «Воскресенкой» (5:3).

32-летний украинец блеснул в концовке. На 82-й минуте, когда счёт был равным, он мастерски исполнил штрафной удар, а чуть позже хавбек снял все вопросы о победителе встречи, реализовав выход один на один с вратарём соперника.

Алиев забил 14 голов в 6 проведённых матчах турнира, и сейчас он лидирует в гонке бомбардиров.

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