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16 мая 2017, 23:58 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» готовит за Доннарумму 35 миллионов евро?

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма летом может перейти в «Манчестер Сити». Согласно La Gazzetta Dello Sport, англичане готовы предложить 35 миллионов евро за 18-летнего футболиста.

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма летом может перейти в Манчестер Сити. Увеличить
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Ранее сообщалось, что миланцы намерены предложить голкиперу контракт, рассчитанный до 2020 года, по которому он будет зарабатывать 3 миллиона евро в год. Действующее соглашение голкипера рассчитано до 2018 года. При этом агента Доннаруммы Мино Райолу не устраивает предложение «Милана».

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