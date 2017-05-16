«Манчестер Сити» готовит за Доннарумму 35 миллионов евро?
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма летом может перейти в «Манчестер Сити». Согласно La Gazzetta Dello Sport, англичане готовы предложить 35 миллионов евро за 18-летнего футболиста.
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Ранее сообщалось, что миланцы намерены предложить голкиперу контракт, рассчитанный до 2020 года, по которому он будет зарабатывать 3 миллиона евро в год. Действующее соглашение голкипера рассчитано до 2018 года. При этом агента Доннаруммы Мино Райолу не устраивает предложение «Милана».
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