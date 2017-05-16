Дубль Алексиса принёс «Арсеналу» победу над «Сандерлендом»
«Арсенал» одержал победу над «Сандерлендом» в перенесённом матче 34-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:0.
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Дубль в составе «канониров» оформил Алексис Санчес. Чилийский футболист забивал на 72-й и 81-й минутах встречи.
«Арсенал», занимающий пятое место в таблице АПЛ, набрал 72 очка и за тур до окончания чемпионата приблизился на расстояние одного балла к «Ливерпулю» (73), который идёт четвёртым. «Сандерленд» (24) уже потерял шансы сохранить прописку в
|16.05.2017 21:45
|основной раунд: 34-й тур
|Emirates Stadium
|Арсенал
|2:0
|Сандерленд
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Арсен Венгер
|Дэвид Мойес
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|36
|Удары (всего)
|6
|13
|Удары в створ
|2
|17
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Роджер Ист (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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