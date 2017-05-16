Дубль Алексиса принёс «Арсеналу» победу над «Сандерлендом»

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Дубль в составе «канониров» оформил Алексис Санчес. Чилийский футболист забивал на 72-й и 81-й минутах встречи.