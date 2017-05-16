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16 мая 2017, 23:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Алексиса принёс «Арсеналу» победу над «Сандерлендом»

«Арсенал» одержал победу над «Сандерлендом» в перенесённом матче 34-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:0.

Арсенал одержал победу над Сандерлендом в перенесённом матче 34-го тура чемпионата Англии. Увеличить
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Дубль в составе «канониров» оформил Алексис Санчес. Чилийский футболист забивал на 72-й и 81-й минутах встречи.

«Арсенал», занимающий пятое место в таблице АПЛ, набрал 72 очка и за тур до окончания чемпионата приблизился на расстояние одного балла к «Ливерпулю» (73), который идёт четвёртым. «Сандерленд» (24) уже потерял шансы сохранить прописку в Премьер-лиге.

16.05.2017 21:45 основной раунд: 34-й тур Emirates Stadium
Арсенал 2:0 Сандерленд
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Арсен Венгер Дэвид Мойес
Голы
72′ Алексис Санчес (М. Езил) 7
81′ Алексис Санчес 7
Составы
Петр Чех 33
Роб Холдинг 16
54′ Начо Монреаль 18
90+2′ Шкодран Мустафи 20
22′ Эктор Бельерин 24
55′ Месут Езил 11
Гранит Джака 29
Алексис Санчес 7
69′ Киран Гиббс 3
Алекс Ивоби 17
69′ Аарон Рэмси 8
Дэнни Уэлбек 23
85′ Оливье Жиру 12
Тео Уолкотт 14
13 Джордан Пикфорд
2 Билли Джонс
3 Брайан Овьедо
16 Джон О`Ши 56′
23 Ламин Коне
7 Себастьян Ларссон
9 Фабио Борини
18 Джермейн Дефо
21 Хавьер Манкильо 82′
44 Аднан Янузай
6 Ли Каттермоул 77′ 74′
46 Линден Гуч
17 Дидье Ндонг 88′
24 Даррон Гибсон
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
36 Удары (всего) 6
13 Удары в створ 2
17 Угловые 3
15 Фолы 10
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Роджер Ист (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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