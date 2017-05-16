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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29765403/
16 мая 2017, 23:25 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

ФИФА намерена вручать приз лучшему игроку по итогам сезона

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) намерена изменить регламент вручения приза лучшему игроку сезона. Об этом сообщает испанская газета Marca.

В частности, как сообщает издание, награду планируется вручать по итогам сезона, а не календарного года, как было ранее. Следующая церемония награждения должна состояться 23 октября в Лондоне. Список номинантов будет предоставлен для голосования игрокам и тренерам в начале сезона, чтобы они могли выбрать лучшего игрока предыдущего сезона.

Лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА стал португальский форвард испанского «Реала» Криштиану Роналду.
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