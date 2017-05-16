«Бавария» подала в суд на газету, сообщившую об уходе Киммиха из команды
МОСКВА, 16 мая —
Р-Спорт. Мюнхенская «Бавария» опровергла информацию об уходе из команды полузащитника Йозуа Киммиха и подала в суд на газету Stuttgarter Zeitung, которая распространила эту новость.
Ранее Stuttgarter Zeitung сообщила, что Киммих покинет мюнхенскую команду после окончания сезона и переберется в английский «Манчестер Сити» или «РБ Лейпциг», которые проявляют интерес к 22-летнему игроку.
«Это чудовищная мистификация. У этой истории нет никаких оснований. У Киммиха контракт до 2020 года, и в новом сезоне он, безусловно, будет выступать за «Баварию», — сказал председатель правления «Баварии»
Кроме того, сообщается, что «Бавария» немедленно инициировала судебный иск против Stuttgarter Zeitung.
В текущем сезоне Киммих провел на поле 39 матчей и забил 8 голов во всех турнирах.
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