Президент «Барселоны» не намерен уходить в отставку из-за скандала с трансфером Неймара
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что не собирается уходить в отставку
из-за скандала, связанного с трансфером нападающего команды Неймара. Его слова приводит Sport1.de.
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«Всем, кто считает, что менеджмент клуба или я собираемся уйти в отставку: у нас нет ни малейшего намерения это сделать», — сказал Бартомеу.
Дело о мошенничестве было открыто в отношении Неймара и «Барселоны» в начале мая. Испанская прокуратура считает, что футболист осознанно пошел на обман бразильской инвестиционной компании DIS при переходе из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. Первоначально было объявлено, что Неймар обошелся клубу в €57,1 млн, однако руководство команды позднее признало наличие дополнительных контрактов с игроком, а его отец в качестве реальной стоимости перехода назвал сумму в районе €100 млн.
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