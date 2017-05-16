Вальверде объявил об уходе из «Атлетика»
Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде официально объявил, что покинет свой пост по окончании текущего сезона.
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Испанец возглавлял клуб на протяжении четырех лет, за это время специалисту удалось вывести команду в групповой турнир Лиги чемпионов, а также выиграть Суперкубок Испании.
— Я ухожу из «Атлетика», — цитирует Mundo Deportivo Вальверде. — Я говорю это в конце сезона не из неуважения к клубу, которому благодарен за все, а лишь потому, что хотел сохранить соревновательный дух команды.
Ранее сообщалось, что Вальверде является одним из кандидатов на замену Луису Энрике в «Барселоне».
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