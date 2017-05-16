Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29764783/
16 мая 2017, 21:39 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Вальверде объявил об уходе из «Атлетика»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде официально объявил, что покинет свой пост по окончании текущего сезона.

Главный тренер Атлетика <span class=error>Эрнесто</span> <span class=error>Вальверде</span> официально объявил что покинет свой пост по окончании текущего сезона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Испанец возглавлял клуб на протяжении четырех лет, за это время специалисту удалось вывести команду в групповой турнир Лиги чемпионов, а также выиграть Суперкубок Испании.

— Я ухожу из «Атлетика», — цитирует Mundo Deportivo Вальверде. — Я говорю это в конце сезона не из неуважения к клубу, которому благодарен за все, а лишь потому, что хотел сохранить соревновательный дух команды.

Ранее сообщалось, что Вальверде является одним из кандидатов на замену Луису Энрике в «Барселоне».

Атлетик
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Вердер» и главный тренер клуба Нури договорились о продлении контракта

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт. Немецкий футбольный клуб «Вердер» и его главный тренер Александр Нури достигли договоренности о продлении соглашения, сообщается на официальном сайте команды из Бремена.
Еще 7 новостей  Все новости
15 мая

Страшная травма игрока "Спартака". Подробности

В сборной России они не нужны - их не взяли на Кубок конфедераций

Самый нелепый гол чемпионата мира