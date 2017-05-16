Минские «Крумкачы» сыграли вничью с мозырской «Славией» в чемпионате Беларуси

Оба мяча в сегодняшней встрече были забиты в начале второй половины игры: гости открыли счет на 48-й минуте после удара Дениса Трапашко, а через 10 минут полузащитник «воронов» Максим Талейко забил ответный гол.

Результаты остальных матчей 8-го тура:

«Нафтан» (Новополоцк) — «Городея» — 1:0,

«Ислочь» (Минский район) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:2,

«Днепр» (Могилев) — «Гомель» — 0:4,

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Неман» (Гродно) — 1:1,

«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Брест) — 1:0,

«Слуцк» — БАТЭ (Борисов) — 1:0,

«Витебск» — «Минск» — 3:0.

Турнирную таблицу возглавляет «Шахтер», набравший 19 очков, на один балл отстает минское «Динамо», у «Слуцка» и БАТЭ по 17 очков.

Центральными поединками 9-го тура станут встречи БАТЭ — «Динамо» (Минск) и «Шахтер» — «Слуцк», которые состоятся 20 мая.