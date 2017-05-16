Каррассо покинет «Бордо» после восьми лет в клубе

Контракт 35-летнего французского вратаря с «жирондинцами» истекает грядущим летом и продлён не будет.

В «Бордо» страж ворот перебрался летом 2009 года из «Тулузы» и за это время провёл за команду более 300 матчей.

В нынешнем сезоне Каррассо провёл 23 матча во французской Лиге 1, пропустил 21 мяч и совершил 66 сейвов.