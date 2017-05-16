Каррассо покинет «Бордо» после восьми лет в клубе
«Бордо» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба по окончании сезона голкипера Седрика Каррассо.
Контракт 35-летнего французского вратаря с «жирондинцами» истекает грядущим летом и продлён не будет.
В «Бордо» страж ворот перебрался летом 2009 года из «Тулузы» и за это время провёл за команду более 300 матчей.
В нынешнем сезоне Каррассо провёл 23 матча во французской Лиге 1, пропустил 21 мяч и совершил 66 сейвов.
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