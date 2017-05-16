Экс-игрок «Нафтана» и «Днепра» Федор Черных может перейти в «Мидлсбро»
Нападающий польской «Ягеллонии» Федор Черных может продолжить карьеру в Англии. 25-летним капитаном сборной Литвы интересуется «Мидлсбро». Сумма трансфера может составить 2−3 миллиона евро, сообщает przegladsportowy.pl.
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Отметим, что с 2009 по 2014 годы Черных выступал в чемпионате Беларуси за «Днепр» и «Нафтан». В этом сезоне в 30 матчах чемпионата Польши он забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.
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