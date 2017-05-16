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16 мая 2017, 17:51 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Экс-игрок «Нафтана» и «Днепра» Федор Черных может перейти в «Мидлсбро»

Нападающий польской «Ягеллонии» Федор Черных может продолжить карьеру в Англии. 25-летним капитаном сборной Литвы интересуется «Мидлсбро». Сумма трансфера может составить 2−3 миллиона евро, сообщает przegladsportowy.pl.

Нападающий польской Ягеллонии Федор Черных может продолжить карьеру в Англии. 25-летним капитаном сборной Литвы интересуется Мидлсбро. Сумма трансфера может составить 2−3 миллиона евро сообщает przegladsportowy.pl. Увеличить
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Отметим, что с 2009 по 2014 годы Черных выступал в чемпионате Беларуси за «Днепр» и «Нафтан». В этом сезоне в 30 матчах чемпионата Польши он забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.

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