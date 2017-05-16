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16 мая 2017, 17:28 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Роуз перенес операцию на колене

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт. Защитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Дэнни Роуз перенес диагностическую операцию на левом колене, сообщается на официальном сайте «шпор».

Роуз получил травму в январе в матче чемпионата Англии против «Сандерленда». Недавно 26-летний футболист вернулся к тренировкам с командой, однако, как выяснилось, проблемы Роуза с коленом не были решены полностью, из-за чего было решено прибегнуть к операции.

«Защитник вернется к играм в следующем сезоне», — говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне Роуз провел за «Тоттенхэм» 21 матч, в том числе 18 — в премьер-лиге, где забил два гола. За два матча до завершения чемпионата Англии «шпоры» идут на втором месте в турнирной таблице.

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