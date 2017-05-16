Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Роуз перенес операцию на колене

Роуз получил травму в январе в матче чемпионата Англии против «Сандерленда». Недавно 26-летний футболист вернулся к тренировкам с командой, однако, как выяснилось, проблемы Роуза с коленом не были решены полностью, из-за чего было решено прибегнуть к операции.

«Защитник вернется к играм в следующем сезоне», — говорится в сообщении клуба.