Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Роуз перенес операцию на колене
МОСКВА, 16 мая —
Р-Спорт. Защитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Дэнни Роуз перенес диагностическую операцию на левом колене, сообщается на официальном сайте «шпор».
Роуз получил травму в январе в матче чемпионата Англии против «Сандерленда». Недавно 26-летний футболист вернулся к тренировкам с командой, однако, как выяснилось, проблемы Роуза с коленом не были решены полностью,
«Защитник вернется к играм в следующем сезоне», — говорится в сообщении клуба.
В нынешнем сезоне Роуз провел за «Тоттенхэм» 21 матч, в том числе 18 — в
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