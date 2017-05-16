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16 мая 2017, 17:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Зидан отрицает конфликт с Моратой, не пожавшим ему руку

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поведение нападающего Альваро Мораты, который не пожал руку французскому специалисту после замены в матче 37-го тура испанской Примеры с «Севильей» (4:1).

Мората вышел в основном составе «сливочных» и провёл на поле 61 минуту, после чего был заменён на Лукаса Васкеса. По словам Зидана, 24-летний форвард злился не на него.

«Он не злился на меня, он был рассержен из-за чего-то другого, я не знаю из-за чего. Такое случается. Мы это уже обсуждали, и всё было решено», — цитирует Зидана AS.

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