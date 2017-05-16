Зидан отрицает конфликт с Моратой, не пожавшим ему руку
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поведение нападающего Альваро Мораты, который не пожал руку французскому специалисту после замены в матче 37-го тура испанской Примеры с «Севильей» (4:1).
Мората вышел в основном составе «сливочных» и провёл на поле 61 минуту, после чего был заменён на Лукаса Васкеса. По словам Зидана, 24-летний форвард злился не на него.
«Он не злился на меня, он был рассержен
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