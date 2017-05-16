Фалькао и Коэнтрау обвиняются в уклонении от уплаты налогов

Об этом сообщает El Mundo.

Радамеля Фалькао обвиняют в неуплате налогов на сумму в € 5,6 млн в период с 2012 по 2014 год. Фабиу Коэнтрау за этот же период скрыл € 1,29 млн.

Согласно данным, представленным в прокуратуру, Фалькао, выступая за мадридский «Атлетико», использовал компании в Панаме, Ирландии, на Британских и Виргинских островах, чтобы уйти от уплаты налогов. Что касается Коэнтрау, португалец пользовался услугами компании в Панаме и Ирландии.

Примечательно, что Фалькао и Коэнтрау использовали одну и ту же ирландскую компанию, к услугам которой прибегают клиенты футбольного агента Жорже Мендеша. Он же представляет интересы колумбийца и португальца.