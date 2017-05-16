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16 мая 2017, 17:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Фалькао и Коэнтрау обвиняются в уклонении от уплаты налогов

Испанская прокуратура подала иск против форварда «Монако» Радамеля Фалькао и защитника «Реала» Фабиу Коэнтрау, обвинив их в сокрытии почти € 7 млн.

Об этом сообщает El Mundo.

Радамеля Фалькао обвиняют в неуплате налогов на сумму в € 5,6 млн в период с 2012 по 2014 год. Фабиу Коэнтрау за этот же период скрыл € 1,29 млн.

Согласно данным, представленным в прокуратуру, Фалькао, выступая за мадридский «Атлетико», использовал компании в Панаме, Ирландии, на Британских и Виргинских островах, чтобы уйти от уплаты налогов. Что касается Коэнтрау, португалец пользовался услугами компании в Панаме и Ирландии.

Примечательно, что Фалькао и Коэнтрау использовали одну и ту же ирландскую компанию, к услугам которой прибегают клиенты футбольного агента Жорже Мендеша. Он же представляет интересы колумбийца и португальца.

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