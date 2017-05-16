«Шахтер» и «Динамо» встретятся в Харькове во второй раз за десять дней
Поединок предпоследнего, 31-го тура
Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» состоится в пятницу, 26 мая. Такую дату утвердила Премьер-лига, сообщается на официальном сайте УПЛ.
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Хозяином матча будет «Шахтер». Как и финальный поединок Кубка Украины который состоится завтра, матч в рамках чемпионата также пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове. Начало игры — в 19:30.
«Шахтер» досрочно завоевал титул чемпиона Украины, а «Динамо» также заблаговременно финиширует на втором месте в турнирной таблице. Таким образом, обе команды лишены турнирной мотивации в поединке.
Это будет уже шестая официальная встреча «Шахтера» и «Динамо» в нынешнем сезоне и вторая встреча между соперниками за десять дней.
Как сообщал УНИАН, финальный матч Кубка Украины «Шахтер» — «Динамо» состоится 17 мая в Харькове.
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