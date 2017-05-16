«Манчестер Юнайтед» первым из клубов английской премьер-лиги заработает 1 млрд фунтов призовых

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Отмечается, что перед началом нынешнего сезона размер призовых, полученных клубом из Манчестера начиная с сезона-1992/93, когда была образована премьер-лига, составлял 870,3 млн. фунтов. В сезоне-2016/17 клубы премьер-лиги получат от продажи международных телевизионных прав, коммерческих контрактов и системы «равного распределения прибыли» от ?100 млн (20-е место) до ?150 млн (первое место). Размер призовых «Манчестер Юнайтед», который может занять в чемпионате пятое или шестое место, составит более 140 млн. фунтов.

Второе место по призовым перед началом сезона занимал «Арсенал» (842,8 млн фунтов), следом за ним располагались «Ливерпуль» и «Челси» (по 815,4 млн фунтов).

Чемпионат Англии завершится 21 мая. Ранее чемпионское звание досрочно завоевал «Челси», обыграв в матче 36-го тура «Вест Бромвич».