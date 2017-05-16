«Манчестер Юнайтед» первым из клубов английской премьер-лиги заработает 1 млрд фунтов призовых
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» станет первым клубом Английской футбольной
премьер-лиги, который преодолеет рубеж 1 млрд фунтов, полученных в качестве призовых. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование компании Spreadex.
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Отмечается, что перед началом нынешнего сезона размер призовых, полученных клубом из Манчестера начиная с сезона-1992/93, когда была образована
Второе место по призовым перед началом сезона занимал «Арсенал» (842,8 млн фунтов), следом за ним располагались «Ливерпуль» и «Челси» (по 815,4 млн фунтов).
Чемпионат Англии завершится 21 мая. Ранее чемпионское звание досрочно завоевал «Челси», обыграв в матче 36-го тура «Вест Бромвич».
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