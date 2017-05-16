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16 мая 2017, 15:19 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Манчестер Юнайтед» первым из клубов английской премьер-лиги заработает 1 млрд фунтов призовых

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» станет первым клубом Английской футбольной премьер-лиги, который преодолеет рубеж 1 млрд фунтов, полученных в качестве призовых. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование компании Spreadex.

Перед началом нынешнего сезона размер призовых полученных клубом из Манчестера начиная с сезона-1992/93 когда была образована <nobr>премьер-лига</nobr> составлял ?8703 млн. Увеличить
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Отмечается, что перед началом нынешнего сезона размер призовых, полученных клубом из Манчестера начиная с сезона-1992/93, когда была образована премьер-лига, составлял 870,3 млн. фунтов. В сезоне-2016/17 клубы премьер-лиги получат от продажи международных телевизионных прав, коммерческих контрактов и системы «равного распределения прибыли» от ?100 млн (20-е место) до ?150 млн (первое место). Размер призовых «Манчестер Юнайтед», который может занять в чемпионате пятое или шестое место, составит более 140 млн. фунтов.

Второе место по призовым перед началом сезона занимал «Арсенал» (842,8 млн фунтов), следом за ним располагались «Ливерпуль» и «Челси» (по 815,4 млн фунтов).

Чемпионат Англии завершится 21 мая. Ранее чемпионское звание досрочно завоевал «Челси», обыграв в матче 36-го тура «Вест Бромвич».

Манчестер Юнайтед
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Новости Зарубежного футбола

Погба вошел в символическую сборную ведущих лиг по версии CIES Football Observatory

Погба вошел в символическую сборную ведущих лиг по версии CIES Football Observatory

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Нападающий испанского «Реала» Криштиану Роналду, форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси и полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вошли в символическую сборную пяти ведущих европейских футбольных чемпионатов — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции — по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
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