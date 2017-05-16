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16 мая 2017, 15:10 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Фонсека взял в Харьков 26 футболистов

В среду, 17 мая, «горняки» в финальном матче Кубка Украины на ОСК «Металлист» встретятся с «Динамо».

В среду 17 мая горняки в финальном матче Кубка Украины на <span class=error>ОСК</span> Металлист встретятся с Динамо Увеличить
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Сегодня, 16 мая, в полдень самолет с футболистами, тренерами и руководителями «Шахтера» совершил посадку в международном аэропорту Харькова.

Список игроков, которые могут попасть в заявку на поединок с киевлянами, выглядит следующим образом:

вратари: Никита Шевченко, Антон Каниболоцкий, Олег Кудрик, Андрей Пятов;.

защитники: Богдан Бутко, Александр Кучер, Василий Кобин, Иван Ордец, Исмаили, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;.

полузащитники: Тарас Степаненко, Дентиньо, Бернард, Марлос, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Тайсон, Алан Патрик, Александр Зубков, Виктор Коваленко;.

нападающие: Факундо Феррейра, Андрей Борячук, Густаво Бланко Лещук.

В 18:30 футболисты «Шахтера» проведут проведет тренировку на ОСК «Металлист».

Напомним, что стартовый свисток финального матча Кубка Украины «Шахтер» — «Динамо» прозвучит 17 мая в 21:00.

Шахтер Д
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