Фонсека взял в Харьков 26 футболистов
В среду, 17 мая, «горняки» в финальном матче Кубка Украины на ОСК «Металлист» встретятся с «Динамо».
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Сегодня, 16 мая, в полдень самолет с футболистами, тренерами и руководителями «Шахтера» совершил посадку в международном аэропорту Харькова.
Список игроков, которые могут попасть в заявку на поединок с киевлянами, выглядит следующим образом:
вратари: Никита Шевченко, Антон Каниболоцкий, Олег Кудрик, Андрей Пятов;.
защитники: Богдан Бутко, Александр Кучер, Василий Кобин, Иван Ордец, Исмаили, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;.
полузащитники: Тарас Степаненко, Дентиньо, Бернард, Марлос, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Тайсон, Алан Патрик, Александр Зубков, Виктор Коваленко;.
нападающие: Факундо Феррейра, Андрей Борячук, Густаво Бланко Лещук.
В 18:30 футболисты «Шахтера» проведут проведет тренировку на ОСК «Металлист».
Напомним, что стартовый свисток финального матча Кубка Украины «Шахтер» — «Динамо» прозвучит 17 мая в 21:00.
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