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16 мая 2017, 14:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ньюкасл» договорился с «Челси» о трансфере Атсу

«Ньюкасл Юнайтед» выкупит права на нападающего «Челси» Кристиана Атсу, который в сезоне-2016/17 выступал за «сорок» на правах аренды.

Sky Sports сообщает, что руководство чёрно-белых договорилось с лондонцами о трансфере 25-летнего ганца.

«Ньюкасл» заплатит за Атсу около £ 6,5 млн. Сам Кристиан подпишет четырёхлетний контракт. Сделка будет оформлена 1 июля.

В минувшем сезоне Чемпионшипа Кристиан Твасам Атсу принял участие в 32 матчах (15 в основном составе), забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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