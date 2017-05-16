«Ньюкасл» договорился с «Челси» о трансфере Атсу
«Ньюкасл Юнайтед» выкупит права на нападающего «Челси» Кристиана Атсу, который в сезоне-2016/17 выступал за «сорок» на правах аренды.
Sky Sports сообщает, что руководство
«Ньюкасл» заплатит за Атсу около £ 6,5 млн. Сам Кристиан подпишет четырёхлетний контракт. Сделка будет оформлена 1 июля.
В минувшем сезоне Чемпионшипа Кристиан Твасам Атсу принял участие в 32 матчах (15 в основном составе), забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
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