«Ньюкасл» договорился с «Челси» о трансфере Атсу

Sky Sports сообщает, что руководство чёрно-белых договорилось с лондонцами о трансфере 25-летнего ганца.

«Ньюкасл» заплатит за Атсу около £ 6,5 млн. Сам Кристиан подпишет четырёхлетний контракт. Сделка будет оформлена 1 июля.

В минувшем сезоне Чемпионшипа Кристиан Твасам Атсу принял участие в 32 матчах (15 в основном составе), забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.