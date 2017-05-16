Шеченко: Жду интриги в финальном матче Кубка Украины «Динамо» — «Шахтер»
Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финального матча Кубка Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо», сообщает Команда № 1.
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«С нетерпением жду интриги в этой игре и качественного футбола», — отметил тренер.
За финальным поединком Кубка Украины, который пройдет завтра в Харькове, воочию будут наблюдать главный тренер
Как сообщал УНИАН, финальный матч Кубка Украины «Шахтер» — «Динамо» состоится 17 мая в Харькове на ОСК «Металлист». Начало игры в 21.00.
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