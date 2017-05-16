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«С нетерпением жду интриги в этой игре и качественного футбола», — отметил тренер.

За финальным поединком Кубка Украины, который пройдет завтра в Харькове, воочию будут наблюдать главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко и один из его помощников — испанский специалист Рауль Рианчо.

Как сообщал УНИАН, финальный матч Кубка Украины «Шахтер» — «Динамо» состоится 17 мая в Харькове на ОСК «Металлист». Начало игры в 21.00.