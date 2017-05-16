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16 мая 2017, 14:29 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Погба вошел в символическую сборную ведущих лиг по версии CIES Football Observatory

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Нападающий испанского «Реала» Криштиану Роналду, форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси и полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вошли в символическую сборную пяти ведущих европейских футбольных чемпионатов — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции — по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Команда была составлена посредством измерения производительности игроков на основе показателей для каждого амплуа. Увеличить
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Команда была составлена посредством измерения производительности игроков на основе показателей для каждого амплуа. Отмечается, что анализу подверглись футболисты, сыгравшие не менее 2000 минут в домашних матчах.

Полностью состав выглядит следующим образом: Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Алекс Сандро («Ювентус», Италия), Маттс Хуммельс, Хави Мартинес (оба — «Бавария»), Бруно Перес («Рома», Италия), Тиаго Алькантара («Бавария»), Погба, Наби Кейта («Лейпциг», Германия), Роналду, Дрис Мертенс («Наполи», Италия), Месси.

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