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16 мая 2017, 14:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» хочет купить Найнгголана, заявлявшего о ненависти к туринскому клубу

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан находится в сфере интересов «Ювентуса», туринский клуб ближайшим летом предпримет попытку приобрести бельгийского футболиста, сообщает Tuttosport.

Трансферная стоимость 29-летнего полузащитника оценивается в € 40 млн.

Итальянская газета отмечает, что осуществление этой сделки кажется маловероятным в связи с позицией Найнгголана: ранее Раджа признавался, что ненавидит «Ювентус».

В нынешнем сезоне Серии А Найнгголан забил 11 голов и сделал 4 голевых паса в 35 матчах. В домашнем матче 36-го тура с «Ювентусом», состоявшемся 14 мая, Раджа отметился голом и голевой передачей, игра завершилась победой римлян со счётом 3:1.

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