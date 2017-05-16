«Ювентус» хочет купить Найнгголана, заявлявшего о ненависти к туринскому клубу

Трансферная стоимость 29-летнего полузащитника оценивается в € 40 млн.

Итальянская газета отмечает, что осуществление этой сделки кажется маловероятным в связи с позицией Найнгголана: ранее Раджа признавался, что ненавидит «Ювентус».

В нынешнем сезоне Серии А Найнгголан забил 11 голов и сделал 4 голевых паса в 35 матчах. В домашнем матче 36-го тура с «Ювентусом», состоявшемся 14 мая, Раджа отметился голом и голевой передачей, игра завершилась победой римлян со счётом 3:1.