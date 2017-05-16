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16 мая 2017, 15:09 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

За футбол голосуют ногами

Существует такое устойчивое клише, как «голосование ногами», которое может относиться, в числе прочего, к спортивным мероприятиям — когда зритель их игнорирует, например. Применим подобный термин и в футболе, — ведь популярность той или иной команды в народе нередко определяется посредством анализа количественной посещаемости ее матчей.

Болельщики на матче Астана - Иртыш. Увеличить
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Сколько бы ни было у футбольной дружины болельщиков, переживающих за нее дистанционно, самые верные поклонники всегда следят за матчами своих любимцев с трибун. И число любителей футбола, собирающихся на стадионе, — показатель достаточно объективный.

Другой вопрос, конечно, что до сих пор количество болельщиков, присутствующих на трибунах во время матчей Казахстанской Премьер-Лиги, в их протоколах указывается нередко, что называется, на глазок. Но это уже момент, лежащий в несколько иной плоскости…

Интересно рассмотреть продолжающийся турнир Премьер-Лиги чемпионата Казахстана по футболу 2017 года именно под этим ракурсом — увидеть, какие его участники интересны любителям самого популярного вида спорта в мире, и попробовать понять, почему.

Однако подобные усредненные показатели общей картины вовсе, конечно, не отражают. Тут нужно заглядывать глубже.

Самой посещаемой в нашей стране на данный момент футбольной командой считается «Кайрат» — и по праву. Домашние и выездные поединки алматинцев в турнире Премьер-Лиги чемпионата Казахстана этого сезона собрали в общем 91 500 зрителей. Трижды стадион «Центральный» южной столицы принимал в КПЛ-2017 аудиторию в 10 тысяч болельщиков и более — на матчах с «Ордабасы» (15 000), с «Кайсаром» (14 000) и с «Актобе» (10 000). Поединок алматинцев с шымкентцами и является на данный момент самым посещаемым матчем главного нашего национального футбольного турнира в этом году. Известно, что в ФК «Кайрат» проводят очень большую работу по привлечению любителей игры миллионов на встречи своей команды. И результат ее отлично заметен на трибунах.

Однако менее ли интересен отечественным любителям футбола чемпиона страны трех последних лет «Астана»? Вопрос отнюдь не праздный.

Всем известно, что в начале продолжающегося футбольного сезона столичная дружина была лишена возможности проводить домашние поединки на «Астана Арене» — из-за смены покрытия газона этого спортсооружения.

Но последние две свои домашние встречи «Астана» вновь провела на главном футбольном стадионе столицы. И результат не заставил себя ждать — матчи «Астана» — «Кайрат» (14 500 зрителей) и «Астана» — «Иртыш» (8 000 болельщиков) стали самыми посещаемыми в 10-м и 12-м турах КПЛ-2017, соответственно. Когда такое было?..

Конечно, в первую очередь, повышению интереса любителей футбола к матчам чемпиона страны способствует его стабильно яркая и результативная игра. Однако в прежние сезоны столь высокой посещаемости поединков столичной дружины в чемпионате страны на «Астана Арене» особо не наблюдалось… Никак нельзя недооценивать в этом плане систематизированное, наконец, сильнейшим клубом Казахстана трех последних сезонов взаимодействие с болельщиками. В ФК «Астана» ищут новые формы эффективной работы с любителями футбола столицы — и, что весьма немаловажно, успешно их находят. Тут необходимо отметить, что подобная деятельность ведется соответствующими службами столичного футбольного клуба сразу в нескольких направлениях. В первую очередь, конечно, это работа с активными болельщиками «Астаны» — фан-клубом «12 игрок».

Но в не меньшей мере заслуживает быть отмеченным и акцент на работу по привлечению на трибуны широких масс футбольных болельщиков. Здесь, в частности, особого упоминания достойна специальная программа «Футбол — детям», ориентированная на создание семейных секторов на трибунах «Астана Арены». В результате столичный клуб, существующий всего-навсего девятый год, уже сейчас собирает на свои матчи вполне массовые аудитории.

Безусловно, посещаемость домашних встреч той или иной команды напрямую зависит от качества демонстрируемой ею игры и добываемых результатов. В этом плане «Астане» действительно есть, чем похвалиться, — и игра у команды поставлена, и результатов, причем даже и в еврокубковых соревнованиях, столичный клуб добивается реальных. Чего не скажешь, например, об «Актобе», «биток» на домашнем стадионе которого еще не так давно считался явлением почти обыденным.

Неудачная игра актюбинцев в последние сезоны, а самое главное — непрофессиональные и мало поддающиеся логике действия клубного руководства ФК «Актобе», отворачивают от клуба самых верных его поклонников. Слышны были мнения о том, что с возвращением команды в этом сезоне на Центральный стадион имени Кобланды-батыра трибуны этого уникального спортсооружения вновь будут заполнены. Но пока подобные надежды явно не оправдываются… Даже на традиционно принципиальный для актюбинцев домашний поединок с «Тоболом» пришли посмотреть только 7 тысяч любителей футбола.

Что для местного «Мунайши» более чем неплохо.

Увеличение посещаемости домашних матчей команд нашей Премьер-Лиги имеет одну уникальную особенность — она ведь напрямую зависит еще и от того, на основной ли арене проводит поединки та или иная команда. «Тобол», скажем, до сих пор не вышел еще на главный стадион Костаная — команда играет на «Затобольце». Там не слишком высокой посещаемости удивляться, разумеется, не приходится. В Караганде ситуация обратная: горняки уже два матча провели на родном «Шахтере». Однако на его трибунах сидит по тысяче-полторы человек… В самые тяжелые для карагандинского клуба времена его домашние матчи всегда собирали на местном стадионе по несколько тысяч болельщиков… Впрочем, и здесь удивительного очень мало. Вот именно в те годы, когда карагандинский футбольный клуб существовал на копейки и жил буквально в долг, все районы города заблаговременно увешивались афишами с анонсами предстоящих матчей любимой карагандинцами команды. Сейчас же ничего такого и близко нет. Информация о предстоящих играх горняков передается по городу между не интегрированными в интернет любителями футбола старшего и среднего возраста по принципу испорченного телефона. Создается стойкое ощущение, что нынешнее руководство ФК «Шахтер» просто кровно заинтересовано в том, чтобы за поединками команды наблюдало как можно меньше очевидцев…

Не просто так, наверное.

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