За футбол голосуют ногами
Существует такое устойчивое клише, как «голосование ногами», которое может относиться, в числе прочего, к спортивным мероприятиям — когда зритель их игнорирует, например. Применим подобный термин и в футболе, — ведь популярность той или иной команды в народе нередко определяется посредством анализа количественной посещаемости ее матчей.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сколько бы ни было у футбольной дружины болельщиков, переживающих за нее дистанционно, самые верные поклонники всегда следят за матчами своих любимцев с трибун. И число любителей футбола, собирающихся на стадионе, — показатель достаточно объективный.
Другой вопрос, конечно, что до сих пор количество болельщиков, присутствующих на трибунах во время матчей Казахстанской
Интересно рассмотреть продолжающийся турнир
Однако подобные усредненные показатели общей картины вовсе, конечно, не отражают. Тут нужно заглядывать глубже.
Самой посещаемой в нашей стране на данный момент футбольной командой считается «Кайрат» — и по праву. Домашние и выездные поединки алматинцев в турнире
Однако менее ли интересен отечественным любителям футбола чемпиона страны трех последних лет «Астана»? Вопрос отнюдь не праздный.
Всем известно, что в начале продолжающегося футбольного сезона столичная дружина была лишена возможности проводить домашние поединки на «Астана Арене» —
Но последние две свои домашние встречи «Астана» вновь провела на главном футбольном стадионе столицы. И результат не заставил себя ждать — матчи «Астана» — «Кайрат» (14 500 зрителей) и «Астана» — «Иртыш» (8 000 болельщиков) стали самыми посещаемыми в 10-м и 12-м турах КПЛ-2017, соответственно. Когда такое было?..
Конечно, в первую очередь, повышению интереса любителей футбола к матчам чемпиона страны способствует его стабильно яркая и результативная игра. Однако в прежние сезоны столь высокой посещаемости поединков столичной дружины в чемпионате страны на «Астана Арене» особо не наблюдалось… Никак нельзя недооценивать в этом плане систематизированное, наконец, сильнейшим клубом Казахстана трех последних сезонов взаимодействие с болельщиками. В ФК «Астана» ищут новые формы эффективной работы с любителями футбола столицы — и, что весьма немаловажно, успешно их находят. Тут необходимо отметить, что подобная деятельность ведется соответствующими службами столичного футбольного клуба сразу в нескольких направлениях. В первую очередь, конечно, это работа с активными болельщиками «Астаны» —
Но в не меньшей мере заслуживает быть отмеченным и акцент на работу по привлечению на трибуны широких масс футбольных болельщиков. Здесь, в частности, особого упоминания достойна специальная программа «Футбол — детям», ориентированная на создание семейных секторов на трибунах «Астана Арены». В результате столичный клуб, существующий
Безусловно, посещаемость домашних встреч той или иной команды напрямую зависит от качества демонстрируемой ею игры и добываемых результатов. В этом плане «Астане» действительно есть, чем похвалиться, — и игра у команды поставлена, и результатов, причем даже и в еврокубковых соревнованиях, столичный клуб добивается реальных. Чего не скажешь, например, об «Актобе», «биток» на домашнем стадионе которого еще не так давно считался явлением почти обыденным.
Неудачная игра актюбинцев в последние сезоны, а самое главное — непрофессиональные и мало поддающиеся логике действия клубного руководства ФК «Актобе», отворачивают от клуба самых верных его поклонников. Слышны были мнения о том, что с возвращением команды в этом сезоне на Центральный стадион имени
Что для местного «Мунайши» более чем неплохо.
Увеличение посещаемости домашних матчей команд нашей
Не просто так, наверное.
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