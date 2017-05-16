«Ювентус» готов предложить € 25 млн за полузащитника «Барселоны» Р. Алькантару
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заинтересован в услугах полузащитника «Барселоны» Рафиньи Алькантары, сообщает Corriere dello Sport.
Согласно информации источника, «старая синьора» готова предложить за бразильского футболиста € 25 млн.
Ранее сообщалось, что Алькантара всерьёз задумался о смене клубной прописки, поскольку обязательно хочет принять участие в чемпионате мира. Отмечалось также, что игрок не уверен, что в каталонском клубе у него будет соответствующая игровая практика. Но затем отец футболиста опроверг информацию, подчеркнув, что он не намерен покидать «Барселону».
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