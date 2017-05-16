Российский защитник Сослан Гатагов покинул «Торпедо"-БелАЗ

Сослан Гатагов перешел в жодинский клуб летом 2016 года в непростой этап своей карьеры, долгое время проходил восстановление и набирал кондиции. В белорусском чемпионате провел за автозаводцев семь матчей. Однако травмы не оставляли игрока, из-за них он не смог пройти с командой полноценную предсезонную подготовку, и с начала чемпионата играл за дублирующий состав. 15 мая Сослан вышел на замену в концовке матча с «Неманом» — и это было его прощание с жодинскими болельщиками, сообщает официальный сайт «Торпедо"-БелАЗа.