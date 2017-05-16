Российский защитник Сослан Гатагов покинул «Торпедо"-БелАЗ
Российский защитник Сослан Гатагов покинул «Торпедо"-БелАЗ. Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон.
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Сослан Гатагов перешел в жодинский клуб летом 2016 года в непростой этап своей карьеры, долгое время проходил восстановление и набирал кондиции. В белорусском чемпионате провел за автозаводцев семь матчей. Однако травмы не оставляли игрока,
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