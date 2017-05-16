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16 мая 2017, 13:51 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Российский защитник Сослан Гатагов покинул «Торпедо"-БелАЗ

Российский защитник Сослан Гатагов покинул «Торпедо"-БелАЗ. Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон.

Российский защитник Сослан <span class=error>Гатагов</span> покинул <span class=error>Торпедо</span>'-<span class=error>БелАЗ</span>. Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон. Увеличить
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Сослан Гатагов перешел в жодинский клуб летом 2016 года в непростой этап своей карьеры, долгое время проходил восстановление и набирал кондиции. В белорусском чемпионате провел за автозаводцев семь матчей. Однако травмы не оставляли игрока, из-за них он не смог пройти с командой полноценную предсезонную подготовку, и с начала чемпионата играл за дублирующий состав. 15 мая Сослан вышел на замену в концовке матча с «Неманом» — и это было его прощание с жодинскими болельщиками, сообщает официальный сайт «Торпедо"-БелАЗа.

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